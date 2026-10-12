وزیر خارجه لهستان مدعی شد که ناتو باید برای مقابله با حملات ترکیبی مرگبار احتمالی روسیه آماده شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - رادوسواف سیکورسکی، وزیر خارجه لهستان مدعی شد با افزایش اقدامات خرابکارانه و اخلال‌گرانه روسیه در سراسر اروپا، ناتو باید برای مقابله با حملات ترکیبی احتمالی مسکو که ممکن است تلفات جانی به همراه داشته باشند، آماده شود.

سیکورسکی با اشاره به افزایش خطر تلفات انسانی گفت این ائتلاف به‌زودی باید درباره نحوه واکنش به اقدامات روسیه تصمیم‌گیری کند.

وی پرسید: «چه زمانی به این نتیجه می‌رسیم که روس‌ها بیش از حد پیش رفته‌اند؟ این موضوع نیازمند قضاوت است و تعریف از پیش توافق‌شده‌ای درباره آن وجود ندارد.»

وزیر خارجه لهستان همچنین از متحدان اروپایی خواست حضور دیپلماتیک روسیه را محدود کنند، صدور روادید گردشگری برای شهروندان روس را کاهش دهند و ورود همه مسافران روس به اتحادیه اروپا را به داشتن گذرنامه‌های بیومتریک مشروط کنند.

منبع: فایننشال تایمز

برچسب ها: لهستان ، جنگ اوکراین
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