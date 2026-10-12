ترامپ در اظهاراتی عجیب پیشنهاد تغییر نام اقیانوس اطلس یا آرام به «اقیانوس ترامپ» یا «اقیانوس قاره آمریکا» را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی -دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پیشنهاد داده است که نام یکی از دو اقیانوس اطلس یا آرام به «اقیانوس قاره آمریکا» تغییر کند. او همچنین به احتمال نام‌گذاری یکی از این دو اقیانوس به نام خودش اشاره کرده است؛ پیشنهادی که در ادامه مجموعه‌ای از طرح‌های او برای تغییر نام مناطق جغرافیایی مختلف مطرح می‌شود.

ترامپ روز شنبه گذشته، در جریان یک گردهمایی انتخاباتی در شهر کلارکسویل ایالت تنسی، گفت که در حال بررسی تغییر نام یکی از این دو اقیانوس است. او در میان خنده و تشویق حاضران افزود: «می‌توانیم آن را اقیانوس ترامپ یا اقیانوس قاره آمریکا یا چیزی شبیه به این بنامیم.»

او همچنین اعلام کرد که می‌خواهد پیش از پایان دوره ریاست‌جمهوری‌اش این کار را انجام دهد و تاکید کرد که آمریکا به یک رودخانه بزرگ با نامی جدید نیز نیاز دارد.

او سال گذشته نام خلیج مکزیک را به «خلیج آمریکا» تغییر داد؛ اقدامی که تنش‌های دیپلماتیک با مکزیک و اختلاف با خبرگزاری آسوشیتدپرس را در پی داشت، زیرا این خبرگزاری از به‌کارگیری نام جدید در گزارش‌های خود خودداری کرد.

ترامپ همچنین در ماه اوت گذشته، در پی اختلافات تجاری با مقام‌های کانادایی، اعلام کرد که نام دریاچه انتاریو، واقع در میان ایالت نیویورک و کانادا، به «دریاچه آمریکا» تغییر خواهد کرد.

تغییر نام برخی عوارض جغرافیایی، بسته به ماهیت آنها و نهاد‌های مسئول، می‌تواند پیچیدگی‌های سیاسی و حقوقی به همراه داشته باشد.

ترامپ در مقابل، احتمال تغییر نام رودخانه هادسون در ایالت نیویورک را رد کرد و از کاشفی به نام هنری هادسون که نام رودخانه از او گرفته شده است، تمجید کرد. او همچنین تاکید کرد که نام رودخانه می‌سی‌سی‌پی را تغییر نخواهد داد و با اشاره به ارتباط این رودخانه با ایالت تنسی، گفت که در این ایالت پیروزی‌های انتخاباتی گسترده‌ای به دست آورده است.

ترامپ ماه گذشته نیز پیشنهاد داده بود که نام ایالت نیومکزیکو به «آمریکای جدید» تغییر کند. با این حال، او پذیرفت که اجرای این پیشنهاد ممکن است به طی مراحل قانونی در سطح ایالت و کنگره نیاز داشته باشد. ترامپ تاکید کرد که تصمیم نهایی بر عهده ساکنان این ایالت است و برای تحمیل این تغییر فشاری وارد نخواهد کرد.

این پیشنهاد‌ها نشان‌دهنده تمایل ترامپ به بازتعریف نام‌های جغرافیایی در راستای دیدگاه خود درباره هویت آمریکایی است؛ رویکردی که پرسش‌هایی را درباره امکان اجرای برخی از این طرح‌ها و اختلافات داخلی و خارجی احتمالی ناشی از آنها مطرح کرده است.

منبع: واشنگتن‌پست