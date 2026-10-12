باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - علیرضا صبوری، رئیس موزه جانورشناسی استاد جلال افشار دانشگاه تهران در برنامه رادیویی رهیافت با اشاره به قدمت تاریخی این مجموعه و ارزش نمونه‌های نگهداری‌شده در آن گفت: حفاظت از موزه‌های زیستی به دلیل حساسیت نمونه‌ها، به تجهیزات تخصصی، کنترل شرایط محیطی و تأمین اعتبار مستمر نیاز دارد.

علیرضا صبوری با بیان اینکه ساختمان تاریخی موزه در سال ۱۳۰۴ ساخته شده است، افزود: نگهداری از چنین بنایی به‌خودی‌خود هزینه‌بر است، اما زمانی که مجموعه‌ای از نمونه‌های جانوری ارزشمند نیز در آن نگهداری می‌شود، ضرورت تأمین امکانات حفاظتی بیشتر خواهد بود.

وی با اشاره به آسیب‌های واردشده به ساختمان موزه در جریان جنگ اخیر اظهار کرد: در این حوادث، سقف دو ساختمان آسیب دید و تعدادی از پنجره‌ها، شیشه‌ها و ویترین‌ها نیز دچار خسارت شدند.

رئیس موزه جانورشناسی دانشگاه تهران ادامه داد: بخشی از آسیب‌ها با همکاری دانشکده کشاورزی برطرف شده است و تعمیر یا تعویض برخی پنجره‌ها نیز در حال انجام است، اما منابع مالی موجود برای بازسازی کامل و مقاوم‌سازی اساسی ساختمان کافی نیست.

صبوری با تأکید بر اینکه حفاظت از این مجموعه به حمایت گسترده‌تری نیاز دارد، گفت: نمی‌توان مسئولیت نگهداری از میراث علمی کشور را تنها بر عهده یک دانشگاه یا یک استان دانست. موزه جانورشناسی نیز مانند دیگر آثار ارزشمند تاریخی و فرهنگی، به مشارکت و حمایت ملی نیاز دارد.

وی با اشاره به مشکلات تجهیزات نگهداری نمونه‌ها بیان کرد: کنترل دما و رطوبت از نیازهای اصلی موزه‌های زیستی است، اما کمبود امکانات و قطعی برق، نگهداری از نمونه‌های قدیمی را دشوارتر می‌کند و فشار بیشتری بر مجموعه وارد می‌آورد.

رئیس موزه جانورشناسی دانشگاه تهران افزود: بسیاری از نمونه‌های موجود بیش از صد سال قدمت دارند و نگهداری طولانی‌مدت آن‌ها در شرایط نامناسب، به مراقبت بیشتری نیاز دارد. تأمین سیستم‌های مناسب سرمایشی و تجهیزات کنترل شرایط محیطی از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

صبوری با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای به‌روزرسانی اطلاعات موزه گفت: برچسب‌های نمونه‌ها به‌روزرسانی شده‌اند و برای دسترسی بهتر مخاطبان، کدهای پاسخ سریع یا QR نیز در نظر گرفته شده است تا علاقه‌مندان بتوانند اطلاعات تکمیلی و محتوای مرتبط با هر جانور را در فضای اینترنت مشاهده کنند.

وی در این گفت‌وگو زنده رادیویی ادامه داد: با وجود انجام این اقدامات، کمبود بودجه مانع از تکمیل برخی مراحل اجرایی شده است؛ برای نمونه، امکان چاپ و نصب مناسب اطلاعات و کدهای تهیه‌شده در قالب تابلوها و استندهای معرفی فراهم نشده است.

رئیس موزه جانورشناسی دانشگاه تهران همچنین بر ضرورت توسعه آرشیو دیجیتال تأکید کرد و گفت: مستندسازی اطلاعات و فراهم‌کردن امکان دسترسی عمومی به داده‌های علمی موزه می‌تواند در معرفی بهتر این مجموعه و استفاده پژوهشگران، دانشجویان و علاقه‌مندان مؤثر باشد.

صبوری در پایان خواستار حمایت دستگاه‌های مسئول و مشارکت مجموعه‌های علمی و فرهنگی برای حفاظت از موزه شد و افزود: اطلاعات و ظرفیت علمی لازم برای پیشبرد بسیاری از اقدامات وجود دارد، اما اجرای برنامه‌های حفاظتی و تکمیل زیرساخت‌ها به تأمین اعتبار، نیروی انسانی و عزم ملی نیازمند است.