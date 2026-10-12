نیکوکار یزدی مقیم خارج از کشور، همزمان با سالروز تولد خود، با اهدای ۸۰۰ میلیون تومان زمینه آزادی ۸ زندانی جرائم غیرعمد را فراهم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ یک نیکوکار یزدی مقیم خارج از کشور، همزمان با سالروز تولد خود و با نیت گره‌گشایی از مشکلات همشهریان گرفتار در بند، مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان را به ستاد مردمی دیه استان یزد اهدا کرد تا زمینه آزادی ۸ زندانی جرائم غیرعمد و بازگشت آنان به آغوش خانواده‌هایشان فراهم شود.

نیکوکار جوان یزدی به نمایندگی از پسر دایی خود که مقیم خارج از کشور است و تصمیم گرفته که سالروز تولد خود را به شیوه‌ای متفاوت جشن بگیرد و خاطره‌ای ماندگار از این روز در ذهن خود ثبت کند، با حضور در دفتر ستاد مردمی دیه استان یزد، مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان را جهت آزادی ۸ زندانی جرائم غیر عمد اهدا کرد.

وی با اهدای این کمک به نمایندگی از پسر دایی خود که مقیم خارج از کشور است، بر این نکته تأکید داشت که با توجه به تعلق خاطر خود به زادگاهش، این اقدام از طریق ستاد مردمی دیه استان یزد انجام شود تا جمعی از همشهریان گرفتار در زندان، با حمایت خیرخواهانه آنان و به امید خشنودی خداوند متعال، فرصت بازگشت به زندگی و در کنار خانواده بودن را دوباره به دست آورند.

محمدعلی شاه‌حسینی، مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان یزد، با قدردانی از این اقدام ارزشمند، اظهار داشت: گاهی می‌توان یک روز خاص در زندگی را به فرصتی برای تغییر زندگی دیگران تبدیل کرد؛ اینکه سالروز تولد بهانه‌ای برای آزادی چند پدر یا سرپرست خانواده و بازگشت آنان به آغوش عزیزانشان باشد، جلوه‌ای زیبا از فرهنگ نوع‌دوستی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است.

وی افزود: زندانیان جرائم غیرعمد به دلیل بدهی‌های مالی و مشکلاتی که خارج از اراده آنان به وجود آمده، از خانواده‌های خود دور مانده‌اند و مشارکت نیکوکاران در آزادی این افراد، علاوه بر باز کردن در‌های زندان، امید و آرامش را به خانواده‌های چشم‌انتظار آنان بازمی‌گرداند.

منبع؛ روابط عمومی