آیت الله زین العابدین قربانی، نماینده پیشین ولی‌فقیه در استان گیلان و امام جمعه سابق رشت بامداد امروز دار فانی را وداع گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان -  آیت الله زین العابدین قربانی، امام جمعه سابق رشت و نماینده سابق ولی فقیه در گیلان، پس از سال‌ها تلاش در امور فرهنگی، سیاسی و مذهبی بامداد امروز دار فانی را وداع گفت.

آیت الله قربانی در سال ۱۳۸۰ و در پی رحلت آیت الله احسانبخش طی حکمی از سوی رهبر شهید انقلاب به امامت جمعه شهر رشت و نمایندگی ولی فقیه در گیلان منصوب شد.

او پژوهشگر، مولف، متخصص فقه و اصول، تفسیر و علوم قرآنی بود و از خود ده‎ها اثر به جا گذاشته است.

جزئیات بیشتر از مراسم تشییع و تدفین پیکر آن مرحوم متعاقبا اطلاع رسانی می‌شود.

اعلام عزای عمومی در رشت و لاهیجان 

آیت الله فلاحتی نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت، در پی درگذشت آیت الله قربانی، فردا (سه شنبه ۲۱ مهر ماه) را در رشت و از فردا تا پنجشنبه ۲۳ مهر را در لاهیجان زادگاه این عالم فرزانه عزای عمومی اعلام کرده است.

منبع: صداوسیما

برچسب ها: آیت الله قربانی ، عزای عمومی
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