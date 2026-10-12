مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی از اهدای خون ۱۲ هزار و ۵۴۹ نفر از ابتدای سال در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - مهدی‌زاده مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال تاکنون ۱۵ هزار و ۱۲۷ نفر برای اهدای خون به مراکز خونگیری در استان مراجعه کرده‌اند که ۱۲ هزار و ۵۴۹ نفر موفق به اهدای خون شده‌اند.

او افزود: از مجموع مراجعه کنندگان برای اهدای خون، ۱۳ هزار و ۹۰۲ نفر آقا و هزار و ۲۲۵ نفر خانم بودند و ۲ هزار و ۸۳۳ نفر برای اولین بار برای اهدای خون مراجعه کردند.

مهدی‌زاده ادامه داد: ۸ هزار و ۱۵۲ نفر از افرادی که موفق به اهدای خون شده‌اند از اهداکنندگان مستمر بودند.

مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی تصریح کرد: همچنین در این مدت ۶۴۵ نفر برای اهدای پلاکت مراجعه کرده‌اند که از این تعداد ۴۷۶ نفر موفق به اهدا شدند.