وزیر امور اضطراری روسیه برای گفت‌و‌گو درباره گسترش همکاری‌های دو کشور در زمینه پیشگیری و مدیریت بلایای طبیعی وارد پیونگ‌یانگ شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - الکساندر کورنکوف، وزیر امور اضطراری روسیه روز دوشنبه در سفری بی‌سابقه وارد کره شمالی شد تا درباره همکاری‌های دوجانبه در زمینه پیشگیری و مدیریت بحران گفت‌و‌گو کند.

 کورنکوف قرار است در پیونگ‌یانگ با «پاک ته سونگ»، نخست‌وزیر دولت کره شمالی و «کیم چول نام»، وزیر مدیریت بلایای این کشور دیدار کند.

هیئت روسی در این سفر درباره اولویت‌های همکاری مشترک با طرف کره شمالی گفت‌و‌گو خواهد کرد. همچنین دو وزارتخانه قصد دارند برنامه اقدام مشترکی برای سال‌های ۲۰۲۷ تا ۲۰۲۹ امضا کنند.

این نخستین سفر یک وزیر امور اضطراری روسیه به کره شمالی است. دو وزارتخانه پیش‌تر در ۳۱ مه ۲۰۲۴ در مسکو تفاهم‌نامه‌ای برای همکاری متقابل امضا کرده بودند. مقام‌های کره شمالی نیز پیش از این بار‌ها برای گفت‌و‌گو درباره همکاری میان نیرو‌های امدادی به مسکو سفر کرده‌اند.

منبع: خبرگزاری تاس

برچسب ها: کره شمالی ، روسیه
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