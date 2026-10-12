معاون وزیر خارجه روسیه تاکید کرد که کشور‌های غربی از اینترنت ماهواره‌ای برای مداخله در امور داخلی کشور‌های در حال توسعه استفاده می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - الکساندر آلیمف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، گفت که کشور‌های غربی از سامانه‌های اینترنت ماهواره‌ای، مانند «استارلینک»، برای مداخله در امور داخلی کشور‌های در حال توسعه و هماهنگی آشوب‌های غیرقانونی در این کشور‌ها استفاده می‌کنند.

آلیمف در گفت‌و‌گو با خبرگزاری اسپوتنیک در حاشیه دومین مجمع جهانی دیجیتال توضیح داد که سامانه‌های اینترنت ماهواره‌ای غربی فعال در مدار پایین زمین، به‌طور گسترده برای این منظور به کار گرفته می‌شوند. او با اشاره به ورود غیرقانونی پایانه‌های کاربری این سامانه‌ها به کشور‌های در حال توسعه، گفت از این تجهیزات برای هماهنگی «آشوب‌های غیرقانونی» استفاده می‌شود.

این دیپلمات روس افزود که ایران مستقیما مسکو را از این مشکل مطلع کرده است و از سال ۲۰۲۲ به‌طور مرتب با چنین مواردی مواجه بوده است.

آلیمف همچنین اشاره کرد که روسیه در اواخر سال گذشته میلادی، نشستی را در شورای امنیت سازمان ملل در قالب «فرمول آریا» برگزار کرد؛ این نشست‌ها به ابتکار یکی از اعضای شورا و به‌صورت غیررسمی با هدف جلب توجه به این موضوع خاص برگزار می‌شوند.

وی تاکید کرد که این موضوع در دومین مجمع جهانی دیجیتال نیز مطرح شده است. گفتنی است دومین مجمع جهانی دیجیتال از ۸ تا ۱۰ اکتبر در مسکو، پایتخت روسیه، برگزار شد.

منبع: المیادین

برچسب ها: استار لینک ، اینترنت ماهواره‌ای
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