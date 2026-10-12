باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق‌شناس استاندار گیلان، در پیامی ارتحال حضرت آیت‌الله زین‌العابدین قربانی را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت استاندار گیلان به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

ارتحال عالم فرزانه، فقیه وارسته و اندیشمند برجسته، حضرت آیت‌الله زین‌العابدین قربانی، نماینده پیشین ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه سابق رشت، موجب تأثر و اندوه فراوان شد.

آن عالم مجاهد، عمر پربرکت خویش را در مسیر ترویج معارف نورانی اسلام، پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی، تربیت شاگردان و خدمت صادقانه به مردم سپری کرد و طی سال‌ها حضور مؤثر در عرصه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و انقلابی، منشأ خدمات ماندگاری برای گیلان و کشور بود.

تألیفات متعدد و آثار ارزشمند ایشان در حوزه‌های تفسیر، معارف اسلامی، اخلاق، فلسفه، حقوق و اندیشه دینی، گنجینه‌ای گران‌بها برای پژوهشگران و نسل‌های آینده است و نام آن عالم ربانی را در حافظه علمی و فرهنگی ایران اسلامی ماندگار خواهد ساخت.

اینجانب این ضایعه مؤلمه را به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی، حوزه‌های علمیه، علمای اعلام و روحانیت معزز، مردم شریف و قدرشناس گیلان، ارادتمندان، شاگردان و به‌ویژه بیت مکرم آن مرحوم تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، علو درجات، رحمت و مغفرت واسعه الهی و برای عموم بازماندگان، صبر و اجر مسئلت دارم.