پورشبانان ، از آمادگی کامل فنی و بدنی تالوکاران یزدی برای حضوری مقتدرانه در لیگ برتر ووشو کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ سرمربی تیم تالو بانوان الوان پیشه کویر یزد با اشاره به پایان موفقیت‌آمیز سه مرحله اردوی متمرکز آماده‌سازی، از آمادگی کامل فنی و بدنی تالوکاران این تیم برای حضوری مقتدرانه در لیگ برتر ووشو کشور خبر داد و تأکید کرد: تلفیق توانمندی قهرمانان ملی و استعداد‌های بومی، نویدبخش درخشش و سکونشینی نماینده استان در این رویداد ملی است.

تیم تالو باشگاه «الوان پیشه کویر یزد» آخرین مراحل تمرینات متمرکز و فشرده خود را پیش از اعزام به رقابت‌های لیگ برتر ووشو بانوان کشور در محل خانه ووشو یزد پشت سر می‌گذارد.

در حاشیه آخرین جلسه تمرینی این تیم، ناهید پورشبانان سرمربی تیم تالو الوان پیشه کویر یزد، در تشریح وضعیت فنی و سطح آمادگی شاگردانش اظهار داشت: خوشبختانه سه مرحله اردوی متمرکز و سنگین آماده‌سازی را با برنامه‌ریزی دقیق پشت سر گذاشتیم.

پورشبانان گفت: ساختار تیمی ما حاصل تلفیقی هدفمند از تالوکاران مستعد و بومی استان یزد در کنار مهره‌های شاخص ملی‌پوش و قهرمانان کشور است و همین توازن تیمی، امیدواری ما را برای کسب نتایج درخشان و تثبیت جایگاه تیم در جمع مدعیان لیگ برتر دوچندان کرده است.

وی با اشاره به روند ارتقای فاکتور‌های آمادگی جسمانی و کیفی‌سازی اجرای فرم‌ها افزود: تالوکاران در شرایط بسیار ایده‌آلی به سر می‌برند.

سرمربی تیم تالو الوان پیشه کویر یزد اظهار داشت: طی این اردو‌ها تمرکز ویژه‌ای بر بخش اصلاح تکنیک، ریزه‌کاری‌های ارزیابی داوری و استانداردسازی اجرای فرم‌ها داشتیم و بازیکنان بومی یزد نیز جهش فنی بسیار محسوسی نشان داده‌اند.

پورشبانان تصریح کرد: تیم از حیث استقامت، توان انفجاری و آمادگی بدنی به نقطه اوج هماهنگی رسیده و امیدواریم با اجرای بی‌نقص فرم‌ها روی تالوپرت، پیروزی‌های ارزشمندی را به ارمغان آورده و مایه سربلندی جامعه ورزش استان شوند.

بازدید مسئولان ورزش و حامی مالی از اردوی تیم

همچنین در جریان پیگیری تمرینات تاکتیکی و فنی تیم، محمدجعفرپور رئیس هیئت ووشو استان یزد، به همراه مریم کریمیان، مدیرعامل شرکت و باشگاه فرهنگی ورزشی الوان پیشه کویر یزد، با حضور در محل خانه ووشو از روند آماده‌سازی تالوکاران بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید، رئیس هیئت ووشو استان ضمن قدردانی از حمایت‌های بخش خصوصی و مدیریت باشگاه الوان پیشه کویر در توسعه و اعتلای ورزش قهرمانی بانوان، حضور قدرتمند تالوکاران یزد در بالاترین سطح ووشوی کشور را نشان‌دهنده پویایی و ظرفیت‌های بالقوه استان در این رشته دانست و بر حمایت همه‌جانبه هیئت استان از کادر فنی و ورزشکاران تأکید کرد.

مدیرعامل باشگاه الوان پیشه کویر یزد نیز با ابراز خرسندی از روحیه بالا و انگیزه بازیکنان، بر تداوم حمایت‌های همه‌جانبه باشگاه جهت خلق افتخارات ماندگار در کارزار لیگ برتر تأکید کرد.