فرمانده مرزبانی خراسان رضوی در توضیحاتی آخرین وضعیت کشفیات مواد مخدر صنعتی از جمله «شیشه» در نوار مرزی این استان با کشور افغانستان طی نیمه نخست سال امسال تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرمانده مرزبانی خراسان رضوی گفت: میزان کشف مواد مخدر صنعتی از جمله «شیشه» در نوار مرزی این استان با کشور افغانستان در نیمه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه پارسال چهار برابر شده است.

سردار مجید شجاع گفت: در این مدت یک و نیم تن مواد مخدر شامل تریاک، هروئین و مواد مخدر صنعتی در مرزهای خراسان رضوی با افغانستان کشف شده است.

وی با بیان اینکه میزان کشفیات مواد مخدر در مرزهای استان خراسان رضوی در بازه زمانی یاد شده ۲ برابر شده است، گفت: بیشتر مواد مخدر کشف شده در مرزهای استان با افغانستان از تریاک و مشتقات آن مانند هروئین و مورفین بوده، با این حال حدود ۳۰ درصد از این کشفیات را مواد مخدر صنعتی تشکیل داده است.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی ادامه داد: هر چند سهم مواد مخدر صنعتی در مجموع کشفیات ۳۰ درصد است، اما رشد کشفیات شیشه و مخدرهای صنعتی در مرز افغانستان در مقایسه با پارسال چهار برابر شده است.

سردار شجاع افزود: افزایش قیمت مواد مخدر صنعتی و رونق تولید این نوع مواد در افغانستان از جمله دلایل افزایش سهم شیشه در میان کشفیات مواد مخدر در مرزهای استان بوده است.