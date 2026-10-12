مشاور رئیس امارات خواستار تقویت همکاری‌های امنیتی و دفاعی و احیای سازوکار امنیت جمعی منطقه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - انور قرقاش، مشاور رئیس امارات خواستار احیای همکاری‌های مشترک کشور‌های خلیج فارس برای تقویت امنیت جمعی منطقه شد.

وی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: حملات علیه کشور‌های عربی خلیج [فارس]، ناشی از ارزیابی اشتباه مبنی بر اینکه این کشور‌ها ضعیف‌ترین حلقه در جنگی هستند که قصد اجتناب از آن را داشتند، نشان داده است که «همه ما هدف قرار گرفته‌ایم و امنیت ما جدایی‌ناپذیر است».

قرقاش تأکید کرد حملات علیه عربستان سعودی، امنیت امارات و تمامی کشور‌های خلیج فارس را تضعیف می‌کند.

وی افزود: «ضرورت فوری دارد که همکاری‌های مشترک کشور‌های خلیج [فارس]، به‌ویژه در ابعاد امنیتی و دفاعی، احیا و چارچوب امنیت جمعی تقویت شود.» او همچنین با انتقاد از غفلت در این حوزه گفت که امنیت خلیج فارس مسئولیتی مشترک است که نباید در رسیدگی به آن کوتاهی یا تأخیر شود.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: امارات ، انور قرقاش
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