رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران با انتقاد از وضعیت محوطه و انبارهای مرز بین‌المللی باشماق، خواستار فراهم‌سازی زیرساخت‌های متناسب با نیاز تجار و حجم مبادلات در این مرز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی-  فرود عسگری روز دوشنبه در جریان بازدید از مرز بین‌المللی باشماق مریوان که با حضور جمعی از خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌های کردستان انجام شد، اظهار کرد: هدف از این سفر، بررسی میدانی وضعیت نیروی انسانی، تعامل دستگاه‌های مستقر در مرز و رفع گره‌های اجرایی در مسیر تجارت خارجی است.

وی با تأکید بر ضرورت تسریع در تشریفات گمرکی، از فعال‌سازی دستگاه ایکس‌ری مرز باشماق تا نیمه نخست آذرماه خبر داد و افزود: بهبود وضعیت نیروی انسانی و تقویت زیرساخت‌های این مرز، در دستور کار ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.

رئیس‌کل گمرک ایران با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای تأمین تجهیزات پیشرفته در مرز باشماق، گفت: با توجه به اهمیت این مرز، فرایند تأمین دستگاه ایکس‌ری با پیگیری‌های جدی و حمایت‌های استاندار کردستان، از روال معمول فراخوان‌ها خارج و پس از اخذ مجوز از سازمان برنامه و بودجه، به‌صورت ترک تشریفات انجام شد.

عسگری ادامه داد: این دستگاه از قابلیت‌های بالایی برخوردار است و امیدواریم با راه‌اندازی آن در نیمه نخست آذرماه، زمان و هزینه‌های تشریفات گمرکی برای تجار و فعالان اقتصادی به‌طور محسوسی کاهش یابد.

وی همچنین بر ضرورت تقویت کادر اجرایی گمرک در استان کردستان تأکید کرد و افزود: با بررسی پست‌های سازمانی و کمبود‌های موجود در بخش‌های حفاظت و کارشناسی ارزیابی، اقدامات لازم برای جذب و تأمین نیروی انسانی جدید از طریق سازمان اداری و استخدامی کشور پیگیری می‌شود تا گمرک بتواند پاسخگوی حجم تقاضای تجار و بازرگانان باشد.

رئیس‌کل گمرک ایران در ادامه از وضعیت فعلی محوطه و انبار‌های مرز باشماق انتقاد کرد و گفت: شرایط موجود مورد تأیید سازمان گمرک نیست و دستگاه‌ها و شرکت‌های خدمات‌رسان مستقر در پایانه مرزی موظف‌اند بر اساس طرح جامع و متناسب با خدماتی که ارائه می‌دهند، زیرساخت‌های لازم را برای بازرگانان و رانندگان فراهم کنند.

وی بر لزوم همکاری و هماهنگی بیشتر دستگاه‌های مستقر در پایانه مرزی باشماق تأکید کرد و گفت: رفع نواقص زیرساختی، ساماندهی محوطه مرزی و تسهیل فرآیند‌های تجاری، به افزایش ظرفیت این مرز و رونق مبادلات اقتصادی میان ایران و اقلیم کردستان عراق کمک خواهد کرد.

برچسب ها: گمرک ، مرز باشماق ، کردستان
خبرهای مرتبط
گمرک ایران فرآیندهای زمان‌بر را از مرزها حذف می‌کند
کشف و ضبط محموله سلاح در مرز باشماق
 زمان صدور گواهینامه‌های استاندارد در مرز باشماق به ۲ روز کاهش یافت
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
فراخوان جشنواره ملی «میراث‌داران فردا» در کردستان منتشرشد
کودکان؛ سفیران فرهنگ صرفه‌جویی در مصرف گاز
آخرین اخبار
فراخوان جشنواره ملی «میراث‌داران فردا» در کردستان منتشرشد
کودکان؛ سفیران فرهنگ صرفه‌جویی در مصرف گاز
زریبار؛ کانون تنوع زیستی پرندگان مهاجر در کردستان/ لزوم مشارکت جوامع محلی در حفاظت از اکوسیستم‌های آبی
اجرای بیش از ۵۰۰ ویژه برنامه فرهنگی و ورزشی در هفته تربیت‌بدنی
پشت پرده حمله دشمن به کلانتری‌ها چه بود؟
سردار شرفی: راه شهدا با صلابت ادامه دارد
فرمانده انتظامی کردستان: امنیت کشور مرهون مجاهدت نیرو‌های انتظامی است
فراجا تجلی امنیت، عدالت و آسایش در جامعه است
۲۰۰ هکتار به عرصه‌های جنگلی افزوده می‌شود
وضعیت نامناسب انبارهای مرز باشماق صدای رئیس‌کل گمرک را درآورد؛ شرایط موجود مورد تأیید نیست!