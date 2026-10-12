باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- فرود عسگری روز دوشنبه در جریان بازدید از مرز بین‌المللی باشماق مریوان که با حضور جمعی از خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌های کردستان انجام شد، اظهار کرد: هدف از این سفر، بررسی میدانی وضعیت نیروی انسانی، تعامل دستگاه‌های مستقر در مرز و رفع گره‌های اجرایی در مسیر تجارت خارجی است.

وی با تأکید بر ضرورت تسریع در تشریفات گمرکی، از فعال‌سازی دستگاه ایکس‌ری مرز باشماق تا نیمه نخست آذرماه خبر داد و افزود: بهبود وضعیت نیروی انسانی و تقویت زیرساخت‌های این مرز، در دستور کار ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.

رئیس‌کل گمرک ایران با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای تأمین تجهیزات پیشرفته در مرز باشماق، گفت: با توجه به اهمیت این مرز، فرایند تأمین دستگاه ایکس‌ری با پیگیری‌های جدی و حمایت‌های استاندار کردستان، از روال معمول فراخوان‌ها خارج و پس از اخذ مجوز از سازمان برنامه و بودجه، به‌صورت ترک تشریفات انجام شد.

عسگری ادامه داد: این دستگاه از قابلیت‌های بالایی برخوردار است و امیدواریم با راه‌اندازی آن در نیمه نخست آذرماه، زمان و هزینه‌های تشریفات گمرکی برای تجار و فعالان اقتصادی به‌طور محسوسی کاهش یابد.

وی همچنین بر ضرورت تقویت کادر اجرایی گمرک در استان کردستان تأکید کرد و افزود: با بررسی پست‌های سازمانی و کمبود‌های موجود در بخش‌های حفاظت و کارشناسی ارزیابی، اقدامات لازم برای جذب و تأمین نیروی انسانی جدید از طریق سازمان اداری و استخدامی کشور پیگیری می‌شود تا گمرک بتواند پاسخگوی حجم تقاضای تجار و بازرگانان باشد.

رئیس‌کل گمرک ایران در ادامه از وضعیت فعلی محوطه و انبار‌های مرز باشماق انتقاد کرد و گفت: شرایط موجود مورد تأیید سازمان گمرک نیست و دستگاه‌ها و شرکت‌های خدمات‌رسان مستقر در پایانه مرزی موظف‌اند بر اساس طرح جامع و متناسب با خدماتی که ارائه می‌دهند، زیرساخت‌های لازم را برای بازرگانان و رانندگان فراهم کنند.

وی بر لزوم همکاری و هماهنگی بیشتر دستگاه‌های مستقر در پایانه مرزی باشماق تأکید کرد و گفت: رفع نواقص زیرساختی، ساماندهی محوطه مرزی و تسهیل فرآیند‌های تجاری، به افزایش ظرفیت این مرز و رونق مبادلات اقتصادی میان ایران و اقلیم کردستان عراق کمک خواهد کرد.