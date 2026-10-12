باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - با نزدیک شدن به فصل سرد سال و کاهش دمای هوا، آماده‌سازی نیروگاه‌های حرارتی برای تأمین پایدار برق به یکی از اولویت‌های صنعت برق تبدیل می‌شود؛ اقدامی که در کنار مدیریت مصرف و تأمین سوخت، نقش مهمی در کاهش احتمال خروج اضطراری واحد‌های تولید برق و حفظ پایداری شبکه دارد.

تعمیرات نیروگاهی تنها به رفع خرابی تجهیزات محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از اقدامات فنی، بازرسی‌های دوره‌ای، تعویض قطعات فرسوده، تعمیرات اساسی و ارتقای تجهیزات را در بر می‌گیرد؛ اقداماتی که باید با برنامه‌ریزی دقیق و متناسب با شرایط شبکه برق انجام شوند تا نیروگاه‌ها در زمان اوج مصرف، آمادگی لازم برای تولید برق را داشته باشند.

در همین راستا، برنامه تعمیرات نیروگاه‌های حرارتی کشور برای امسال و تابستان سال آینده با در نظر گرفتن محدودیت‌های شبکه، وضعیت تأمین سوخت و نیاز‌های فنی واحد‌های تولیدی تدوین شده است؛ برنامه‌ای که اجرای به‌موقع آن می‌تواند در آمادگی نیروگاه‌ها برای زمستان پیش‌رو و تابستان سال آینده اثرگذار باشد.

برنامه‌ریزی برای انجام ۱۱۵ هزار مگاوات تعمیرات نیروگاهی

در همین راستا محمدجواد فروغی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بهره‌برداری تولید شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی وزارت نیرو، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به زمان‌بندی تعمیرات نیروگاه‌های حرارتی گفت: هر سال برای تعمیرات نیروگاه‌ها برنامه‌ریزی انجام می‌شود تا این اقدامات در دوره‌ای صورت گیرد که شبکه برق امکان خروج واحد‌ها از مدار را داشته باشد.

او افزود: از اواخر اردیبهشت تا اواخر شهریور، به دلیل افزایش مصرف برق و ضرورت آمادگی حداکثری نیروگاه‌ها، امکان انجام بخش عمده تعمیرات محدود است؛ بنابراین تعمیرات معمولاً از اواخر شهریور یا اوایل مهر، متناسب با شرایط شبکه، آغاز می‌شود و تا اواسط یا اواخر اردیبهشت سال بعد ادامه پیدا می‌کند.

فروغی ادامه داد: برنامه تعمیرات نیروگاه‌ها از مدت‌ها قبل تدوین شده و برنامه نهایی نیز تقریباً در اوایل شهریور به نیروگاه‌ها ابلاغ شده است تا مجموعه‌های تولید برق بتوانند برای اجرای اقدامات فنی و تأمین نیاز‌های خود برنامه‌ریزی کنند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بهره‌برداری تولید شرکت برق حرارتی با بیان اینکه امسال انجام ۱۱۵ هزار مگاوات تعمیرات نیروگاهی برنامه‌ریزی شده است، اظهار کرد: این عدد از ظرفیت کل نیروگاه‌های حرارتی کشور بیشتر است؛ چراکه هر نیروگاه در طول سال ممکن است بیش از یک نوبت تعمیرات داشته باشد و در این محاسبه، حجم تعمیرات واحد‌ها در دوره‌های مختلف مدنظر قرار می‌گیرد.

۲۱ هزار مگاوات تعمیرات اساسی در دستور کار

فروغی با تشریح انواع تعمیرات نیروگاهی بیان کرد: از مجموع ۱۱۵ هزار مگاوات تعمیرات برنامه‌ریزی‌شده، حدود ۲۱ هزار مگاوات به تعمیرات اساسی و پروژه‌های طولانی‌مدت اختصاص دارد و مابقی شامل تعمیرات دوره‌ای، بازدید‌ها و اقدامات فنی با زمان اجرای کوتاه‌تر است.

او توضیح داد: تعمیرات دوره‌ای معمولاً طی چند روز یا چند هفته انجام می‌شود، اما تعمیرات اساسی ممکن است بیش از یک ماه تا چند ماه زمان ببرد. این دسته از تعمیرات به قطعات تخصصی، نیروی انسانی ماهر، تعویض برخی تجهیزات و هزینه‌های بیشتری نیاز دارد.

به گفته این مقام مسئول، در زمان‌بندی تعمیرات باید مجموعه‌ای از عوامل از جمله وضعیت بار شبکه برق، محدودیت‌های تأمین سوخت، دسترسی به قطعات یدکی، شرایط فنی نیروگاه و ظرفیت شرکت‌های تعمیراتی مورد توجه قرار گیرد.

تعمیرات نیروگاهی در سایه محدودیت‌های سوخت

یکی از موضوعات مهم در برنامه تعمیرات امسال، هماهنگی میان زمان خروج واحد‌های نیروگاهی از مدار و شرایط تأمین سوخت است؛ موضوعی که با آغاز فصل سرد و افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

فروغی درباره تمهیدات زمستانی گفت: با توجه به آسیب‌های واردشده به بخشی از تأسیسات مرتبط با حوزه وزارت نفت، در بخش گاز و پالایش و پخش، محدودیت‌های تأمین سوخت نسبت به سال‌های گذشته تشدید شده است. به همین دلیل، در برنامه‌ریزی تعمیرات نیروگاه‌ها باید این شرایط با هماهنگی وزارت نفت در نظر گرفته شود تلاش می‌شود حجم تعمیرات در دوره محدودیت سوخت، به‌ویژه در ماه‌های سرد سال، به حداقل برسد تا نیروگاه‌ها بتوانند هم در زمستان و هم در تابستان سال آینده توان لازم برای تأمین برق شبکه را داشته باشند.

این اظهارات نشان می‌دهد که برنامه تعمیرات نیروگاهی صرفاً یک برنامه فنی و داخلی نیست، بلکه با وضعیت تولید و انتقال سوخت، الگوی مصرف انرژی و شرایط بهره‌برداری از شبکه برق ارتباط مستقیم دارد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بهره‌برداری تولید شرکت برق حرارتی درباره آخرین وضعیت اجرای برنامه تعمیرات نیز گفت: از مجموع ۱۱۵ هزار مگاوات تعمیرات برنامه‌ریزی‌شده، عملیات تعمیراتی حدود ۹ هزار مگاوات آغاز شده و تعمیرات مربوط به حدود ۳ هزار و ۵۰۰ مگاوات نیز به پایان رسیده است.

بر این اساس، ادامه اجرای برنامه در ماه‌های پیش‌رو به هماهنگی مستمر میان شرکت‌های تولید برق، مجموعه‌های تعمیراتی و بخش‌های مسئول تأمین سوخت نیاز دارد؛ به‌ویژه آنکه برخی تعمیرات اساسی زمان‌بر هستند و هرگونه تأخیر در اجرای آنها می‌تواند زمان آماده‌سازی واحد‌ها برای دوره اوج مصرف را تحت تأثیر قرار دهد.

چرا تعمیرات نیروگاهی اهمیت دارد؟

از منظر کارشناسی، تعمیرات نیروگاهی یکی از ارکان اصلی نگهداری دارایی‌های صنعت برق و تضمین قابلیت اطمینان شبکه به شمار می‌رود. تجهیزات نیروگاه‌های حرارتی، از توربین و ژنراتور گرفته تا بویلر، سامانه‌های کنترل و تجهیزات جانبی، در شرایط کاری سنگین فعالیت می‌کنند و به همین دلیل در معرض فرسودگی، استهلاک و بروز اختلال‌های فنی قرار دارند.

کارشناسان صنعت برق بر این باورند که اجرای تعمیرات پیشگیرانه و اساسی در زمان مناسب، می‌تواند احتمال خرابی ناگهانی تجهیزات را کاهش دهد و از خروج اضطراری واحد‌های تولیدی در زمان اوج مصرف جلوگیری کند. در مقابل، به تعویق افتادن تعمیرات ضروری ممکن است هزینه‌های نگهداری را افزایش دهد و زمان بیشتری برای بازگرداندن یک واحد آسیب‌دیده به مدار نیاز داشته باشد.

از سوی دیگر، تعمیرات به‌موقع می‌تواند به حفظ راندمان تجهیزات و جلوگیری از افت عملکرد آنها کمک کند. در نیروگاه‌های حرارتی، بهبود وضعیت فنی تجهیزات و عملکرد مناسب سامانه‌های احتراق و تولید بخار، در صورت اجرای صحیح تعمیرات، می‌تواند مصرف سوخت به ازای تولید برق را تحت تأثیر مثبت قرار دهد؛ موضوعی که در شرایط محدودیت منابع گاز اهمیت مضاعف دارد.

با این حال، صرف اعلام حجم بالای تعمیرات به‌تنهایی به معنای تضمین آمادگی کامل نیروگاه‌ها نیست. نتیجه نهایی به کیفیت اجرای تعمیرات، تأمین به‌موقع قطعات، رعایت استاندارد‌های فنی، انجام آزمون‌های پس از تعمیر و بازگشت موفق واحد‌ها به مدار وابسته است.

تعمیرات امروز، پشتوانه تأمین برق فردا

برنامه‌ریزی برای انجام ۱۱۵ هزار مگاوات تعمیرات نیروگاهی، از جمله ۲۱ هزار مگاوات تعمیرات اساسی، نشان‌دهنده گستردگی عملیات نگهداری و آماده‌سازی نیروگاه‌های حرارتی کشور است؛ عملیاتی که باید در بازه زمانی محدود و با در نظر گرفتن نیاز شبکه برق و شرایط تأمین سوخت اجرا شود.

با توجه به آمار اعلام‌شده از سوی شرکت برق حرارتی درباره آغاز تعمیرات ۹ هزار مگاوات و اتمام تعمیرات ۳ هزار و ۵۰۰ مگاوات، تداوم اجرای برنامه، مدیریت زمان توقف واحد‌ها و اطمینان از کیفیت تعمیرات در ماه‌های آینده اهمیت زیادی دارد.

در نهایت، پایداری شبکه برق تنها به ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌ها وابسته نیست؛ بلکه آمادگی واقعی واحدها، دسترسی به سوخت، کیفیت تعمیرات، عملکرد تجهیزات و مدیریت هم‌زمان عرضه و تقاضا نیز در آن نقش دارند. از این رو، تعمیرات نیروگاهی را باید سرمایه‌گذاری فنی برای کاهش ریسک خاموشی، افزایش قابلیت اطمینان شبکه و آماده‌سازی صنعت برق برای عبور از دوره‌های اوج مصرف دانست.