هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی برای رفع موانع بازرگانی و صنایع کشاورزی مازندران

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - حسین اسلامی سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: در پیگیری‌های انجام‌شده با محمدرضا طلایی، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، با همراهی مدیران توسعه بازرگانی، بازرسی و نظارت بر بازار و مدیر صنایع سازمان، آخرین وضعیت حوزه‌های تخصصی بازرگانی، نظارت و صنایع بررسی و برای رفع موانع، هماهنگی لازم انجام شد.

او افزود: در این روند، موضوعات مرتبط با مدیرکل بازرگانی داخلی و مدیرکل بازرسی وزارت جهاد کشاورزی نیز مطرح و امور جاریه پیگیری شد.

اسلامی با تأکید بر هدف‌گذاری مشخص برای این هماهنگی، گفت: هدف اصلی، ایجاد هماهنگی بین‌بخشی، رفع گره‌های اجرایی و تسریع در ارائه خدمات به فعالان بخش کشاورزی است.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، مقرر شد پیگیری‌های تخصصی تا حصول نتیجه نهایی ادامه یابد و گزارش پیشرفت به‌صورت مستمر ارائه شود.

او گفت: رفع موانع بازرگانی و تقویت نظارت بر بازار محصولات کشاورزی، نقش مستقیمی در افزایش بهره‌وری، شفافیت زنجیره تأمین، حمایت از تولید داخلی و تأمین امنیت غذایی دارد. هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی نیز به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، توسعه پایدار کشاورزی و رونق اقتصادی منطقه کمک می‌کند.