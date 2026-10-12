روابط عمومی فرمانداری ویژه دزفول اعلام کرد: انفجارهای کنترل شده ناشی از امحای مهمات از ساعت ۹ تا ۱۱ امروز دوشنبه توسط نیروهای مسلح در برخی از نقاط شهرستان انجام می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول روز دوشنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: این انفجارها ممکن است در برخی مناطق شدت بیشتری داشته باشند.
در این اطلاعیه از شهروندان خواسته شده است به شایعات پیرامون این انفجارها توجه نکنند و نگران نباشند.

طی ماه‌های اخیر با اعلام فرمانداری ویژه دزفول در چندین نوبت امحای مهمات توسط نیروهای مسلح انجام شده است.

آمریکا و رژیم صهیونیستی ۹ اسفند ۱۴۰۴ حملات هوایی خود به نقاط مختلف ایران را آغاز کردند که در پی این حملات، رهبر معظم انقلاب و جمعی از سرداران و شهروندان عادی به شهادت رسیدند.

این حملات با پاسخ کوبنده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مواجه شدند.

برچسب ها: انفجار ، حمله آمریکا
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