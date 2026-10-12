باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - فرهاد زاده، مدیرکل دفتر پایش وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به آخرین وضعیت پروژه‌های مسکن ۹۹ ساله اظهار کرد: تا اول شهریور ۱۴۰۳، مجموع واحدهای تکمیل‌شده و تحویل‌شده در این پروژه‌ها حدود ۲۱ هزار واحد بود که این رقم اکنون به ۱۳۰ هزار واحد رسیده است.

وی افزود: برای نیمه دوم سال نیز تحویل حدود ۱۳۰ هزار واحد مسکونی هدف‌گذاری شده است و تمام تلاش مجموعه وزارت راه و شهرسازی بر تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز این واحدها متمرکز است.

فرهادزاده با تأکید بر ضرورت تأمین منابع مالی برای پیشبرد پروژه‌ها تصریح کرد: در کنار تأمین زیرساخت‌ها، تسریع در روند ساخت‌وساز نیز به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دارد که تحقق آن مستلزم تأمین اعتبار و ایفای تعهدات مالی از سوی متقاضیان است.

مدیرکل دفتر پایش وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین زیرساخت‌های پروژه‌های مسکن گفت: اخیراً حدود ۹ هزار میلیارد تومان اعتبار به این بخش اختصاص یافته است که انتظار می‌رود نقش مؤثری در پیشبرد پروژه‌ها و تکمیل واحدهای مسکونی داشته باشد.

وی درباره مبنای انتخاب واحدهای هدف‌گذاری‌شده برای تحویل نیز توضیح داد: واحدهای انتخاب‌شده برای برنامه تحویل، پروژه‌هایی هستند که به مرحله پایانی عملیات سفت‌کاری رسیده‌اند. این واحدها به‌صورت تفکیک‌شده شناسایی شده و اطلاعات آن‌ها در سامانه ثبت شده است تا روند پیشرفت و تکمیل آن‌ها به‌طور مستمر پایش شود.

فرهادزاده خاطرنشان کرد: با پایش مستمر این واحدها و تأمین اعتبار مورد نیاز، تلاش می‌کنیم علاوه بر واحدهای قبلی، بخش عمده واحدهای پیش‌بینی‌شده در برنامه جدید نیز تا پایان سال تکمیل و به متقاضیان تحویل داده شود.