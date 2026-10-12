برخورد با مشترکان پرمصرف برای تأمین گاز زمستانی در دستور کار است

باشگاه خبرنگاران جوان - طهماسب نجفی روز یکشنبه در نشست کارگروه مدیریت مصرف و انرژی استان کرمانشاه اظهار کرد: مدیریت مصرف انرژی در نیمه دوم سال و تأمین پایدار گاز برای بخش‌های مختلف، از موضوعات مهمی است که با جدیت در دستور کار مدیریت ارشد استان قرار دارد.

وی با اشاره به اهمیت همراهی مردم در مدیریت مصرف انرژی افزود: اطلاع‌رسانی شفاف درباره محدودیت‌ها و ضرورت‌های تأمین انرژی می‌تواند به تقویت همکاری مردم و دولت کمک کند و مشارکت شهروندان در کاهش مصرف، نقش تعیین‌کننده‌ای در عبور از دوره سرد سال دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه تأکید کرد: دستگاه‌های خدمات‌رسان موظف‌اند با مشترکان پرمصرف و استفاده‌کنندگان از انشعابات غیرمجاز براساس ضوابط قانونی برخورد کنند و در صورت لزوم، انشعابات غیرمجاز را قطع کنند.

نجفی با بیان اینکه مدیریت مصرف باید همه بخش‌ها را دربر بگیرد، بر ضرورت برنامه‌ریزی برای کاهش مصرف گاز بدون ایجاد اختلال در تأمین نیازهای ضروری مردم تأکید کرد.

تأمین گاز خانوارها و تداوم تولید مواد غذایی در اولویت است

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه نیز تأمین گاز مورد نیاز بخش خانگی در فصل سرما را از اولویت‌های استان دانست و گفت: مدیریت ارشد استان با تمام توان برای تأمین انرژی مورد نیاز شهروندان تلاش می‌کند.

جلیل بالایی با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی جامع برای کاهش مصرف در بخش‌های پرمصرف افزود: مدیریت مصرف گاز باید به‌گونه‌ای انجام شود که ضمن تأمین نیازهای خانگی، کمترین آسیب به فعالیت صنایع و روند تولید کالاهای ضروری مردم وارد شود.

وی با اشاره به سهم بخش‌های اداری و آموزشی از مصرف گاز استان اظهار کرد: اگرچه این بخش‌ها سهم کمتری از مصرف گاز دارند، برنامه‌ریزی برای کاهش مصرف انرژی در دستگاه‌های اداری و مراکز آموزشی نیز با جدیت دنبال می‌شود.

بالایی ادامه داد: تداوم فعالیت صنایع مرتبط با تولید مواد غذایی از اولویت‌های مدیریت استان است و تصمیم‌های مربوط به مدیریت مصرف گاز باید با توجه به ضرورت تأمین اقلام مورد نیاز خانوارها اتخاذ شود.