سرمربی استقلال با تأکید بر آمادگی تیمش برای دیدار با الغرافه گفت که آبی‌پوشان با شناخت از حریف، به دنبال کسب سه امتیاز هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان- سهراب بختیاری‌زاده، سرمربی استقلال، در نشست خبری پیش از دیدار با الغرافه قطر در هفته دوم لیگ نخبگان آسیا، از آمادگی تیمش برای این مسابقه خبر داد و تأکید کرد آبی‌پوشان برای کسب پیروزی به میدان می‌روند. وی با اشاره به کیفیت الغرافه اظهار داشت استقلال شناخت خوبی از حریف دارد و در وهله نخست به دنبال ارائه فوتبالی باکیفیت است تا در نهایت بتواند برنده مسابقه شود.

بختیاری‌زاده درباره احتمال تکرار برنامه تاکتیکی دیدار با السد گفت آن مسابقه به پایان رسیده و بازی با الغرافه شرایط متفاوتی دارد. او تأکید کرد استقلال باید فضا را از بازیکنان باکیفیت حریف بگیرد و از ضعف‌های ساختار دفاعی این تیم استفاده کند.

سرمربی استقلال با تمجید از کیفیت الغرافه تصریح کرد: «با احترام به حریف، ما استقلال هستیم و از این بازی ترسی نداریم.» او همچنین انضباط تاکتیکی و اجرای برنامه‌های تیمی را از عوامل مهم موفقیت در این مسابقه دانست.

بختیاری‌زاده درباره وضعیت غایبان استقلال نیز گفت اسامی بازیکنان غایب پیش از مسابقه مشخص خواهد شد، اما بازیکنان تیمش با آمادگی مناسبی به قطر آمده‌اند. وی در پایان از همکاری فدراسیون فوتبال قطر برای تسهیل سفر استقلال قدردانی کرد.

برچسب ها: استقلال ، سهراب بختیاری زاده
خبرهای مرتبط
بختیاری زاده: حتی یک وجب از خاک میهن را به دشمن نخواهیم داد
بختیاری‌زاده: برای رامین التماس نمی‌کنم؛ استقلال با جوان‌ها ادامه می‌دهد
مربی کروات استقلال در راه تهران
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
مهدی قمی اویلی
۱۳:۲۳ ۲۰ مهر ۱۴۰۵
آقای سهراب بختیاری زاده بهترین و کارآمد ترین مربی استقلال هستند
۱
۱
پاسخ دادن
پیروزی سخت استقلال در قطر/ آبی‌پوشان الغرافه را شکست دادند
توقف تراکتور مقابل الشمال قطر در دومین گام
تاج با علیرضا دبیر دیدار کرد
پاداش طلایی‌های المپیک جوانان داکار افزایش پیدا کرد
پارس جنوبی جم به صدر رسید/ سایپا در خانه باخت
مراسم بدرقه کاروان ایران به المپیک جوانان آغاز شد + فیلم
عزیزی: پاداش یک میلیاردی طلای دختران در المپیک جوانان/ پسران معاف از سربازی می‌شوند + فیلم
آخرین اخبار
پیروزی سخت استقلال در قطر/ آبی‌پوشان الغرافه را شکست دادند
عزیزی: پاداش یک میلیاردی طلای دختران در المپیک جوانان/ پسران معاف از سربازی می‌شوند + فیلم
پارس جنوبی جم به صدر رسید/ سایپا در خانه باخت
پاداش طلایی‌های المپیک جوانان داکار افزایش پیدا کرد
توقف تراکتور مقابل الشمال قطر در دومین گام
مراسم بدرقه کاروان ایران به المپیک جوانان آغاز شد + فیلم
تاج با علیرضا دبیر دیدار کرد
برنامه بازگشت استقلال از قطر مشخص شد
پاداش ویژه استقلالی‌ها در صورت شکست الغرافه
رضایت سرمربی استقلال از دو هافبک نیمکت نشین
اخطار فدراسیون فوتبال به سه باشگاه لیگ برتری
نصیرزاده: وزارت ورزش به قانون تمکین کند؛ انتخابات بدنسازی با رأی دادگاه باطل شد
علی‌نژاد: تصمیم گیری در مورد اعزام ورزشکاران جمعی بود/شرایط منطقه، اعزام کاروان به عربستان را مشخص می‌کند +فیلم
جلسه انضباطی بیرانوند برگزار شد
انتخابات فدراسیون بدنسازی و پرورش‌اندام باطل شد
بنیامین فرجی و حدیث یاری پرچمداران ایران در المپیک جوانان سنگال + فیلم
هروی: قهرمانی کاراته ایران در ناگویا یک اتفاق تاریخی بود
علی‌نژاد: در بازی‌های آسیایی ناگویا در بخش‌های مختلف تاریخ ساز شدیم/ با رتبه چهارم آسیا فقط دو طلا فاصله داشتیم + فیلم
بازگشت پرافتخار دوومیدانی‌کاران ناشنوا با ۱۲ مدال آسیایی
بختیاری‌زاده: استقلال از الغرافه نمی‌ترسد
ترکیب احتمالی استقلال مقابل الغرافه؛ جانشین آسانی کیست؟
تساوی رم، میلان و یوونتوس در هفته ششم سری‌آ ایتالیا
کنعانی زادگان و ایری؛ غایبان پرسپولیس در بازی با خیبر
تراکتور- الشمال قطر؛ شاگردان نکونام در جستجوی اولین برد آسیایی
استقلال-الغرافه؛ ماموریت آبی‌پوشان برای شکار دومین تیم قطری