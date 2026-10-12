باشگاه خبرنگاران جوان- سهراب بختیاری‌زاده، سرمربی استقلال، در نشست خبری پیش از دیدار با الغرافه قطر در هفته دوم لیگ نخبگان آسیا، از آمادگی تیمش برای این مسابقه خبر داد و تأکید کرد آبی‌پوشان برای کسب پیروزی به میدان می‌روند. وی با اشاره به کیفیت الغرافه اظهار داشت استقلال شناخت خوبی از حریف دارد و در وهله نخست به دنبال ارائه فوتبالی باکیفیت است تا در نهایت بتواند برنده مسابقه شود.

بختیاری‌زاده درباره احتمال تکرار برنامه تاکتیکی دیدار با السد گفت آن مسابقه به پایان رسیده و بازی با الغرافه شرایط متفاوتی دارد. او تأکید کرد استقلال باید فضا را از بازیکنان باکیفیت حریف بگیرد و از ضعف‌های ساختار دفاعی این تیم استفاده کند.

سرمربی استقلال با تمجید از کیفیت الغرافه تصریح کرد: «با احترام به حریف، ما استقلال هستیم و از این بازی ترسی نداریم.» او همچنین انضباط تاکتیکی و اجرای برنامه‌های تیمی را از عوامل مهم موفقیت در این مسابقه دانست.

بختیاری‌زاده درباره وضعیت غایبان استقلال نیز گفت اسامی بازیکنان غایب پیش از مسابقه مشخص خواهد شد، اما بازیکنان تیمش با آمادگی مناسبی به قطر آمده‌اند. وی در پایان از همکاری فدراسیون فوتبال قطر برای تسهیل سفر استقلال قدردانی کرد.