باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

آموزش یک حرکت ورزشی مفید برای سالمندان + فیلم

ورزش استاندارد، نقش موثری در سلامت افراد و به ویژه سالمندان دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سالمندان با انجام برخی حرکات ورزشی می‌توانند به سلامت جسم و روح خود کمک کنند. در فیلم زیر انجام برخی حرکات بدنی ویژه افراد سالخورده را مشاهده می‌کنید.

مطالب مرتبط
آموزش یک حرکت ورزشی مفید برای سالمندان + فیلم
young journalists club

یورش گسترده نظامیان صهیونیست به کرانه باختری و بازداشت ده‌ها فلسطینی + فیلم

آموزش یک حرکت ورزشی مفید برای سالمندان + فیلم
young journalists club

چرا سالمندان در برابر بیماری‌ها و حوادث آسیب‌پذیرترند؟ + فیلم

آموزش یک حرکت ورزشی مفید برای سالمندان + فیلم
young journalists club

همه بیماری‌های قلبی هم با درد ظاهر نمی‌شوند! + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
تحولات میدانی یمن؛ تعز در محاصره رزمندگان یمنی + فیلم
۷۲۷

تحولات میدانی یمن؛ تعز در محاصره رزمندگان یمنی + فیلم

۲۰ . مهر . ۱۴۰۵
روایت سفیر پیشین ایران در لبنان از ماجرای پیجر‌ها و عیادت رهبر معظم انقلاب از او + فیلم
۵۴۲

روایت سفیر پیشین ایران در لبنان از ماجرای پیجر‌ها و عیادت رهبر معظم انقلاب از او + فیلم

۲۰ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha