باشگاه خبرنگاران جوان - اعضای تیم ملی دوومیدانی ناشنوایان ایران بعد از کسب ۱۲ مدال رنگارنگ در مسابقات قهرمانی آسیا در پنانگ مالزی و دستیابی به عنوان نایب قهرمانی این دوره از مسابقات، ساعت ۶ صبح امروز (دوشنبه) در میان استقبال مسئولان فدراسیون، وزارت ورزش و جوانان، برخی رؤسای هیأت‌های استانی و خانواده‌های‌شان وارد فرودگاه امام خمینی (ره) شدند.

برای استقبال از تیم ملی دوومیدانی ناشنوایان کشورمان علاوه بر دکتر مسعود فراهانی طجر رئیس فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان و محمد پرگر رئیس کنفدراسیون ورزش‌های ناشنوایان آسیا، خانم زهره مرزوقی مسئول دفتر هماهنگی و نظارت ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان، مهدی میرجلیلی رئیس سازمان بسیج ورزشکاران و علی پازوکی رئیس هیأت ناشنوایان استان تهران حضور داشتند.

اعضای تیم ملی دوومیدانی ناشنوایان ایران بعد از ورود به سالن B پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی (ره) از زیر پرچم پرافتخار کشورمان گذشتند و تمامی افراد حاضر در سالن از مسافران تا اعضای خانواده‌های آنها به افتخار موفقیت‌های‌شان دست زدند.

بعد از خوش‌آمدگویی و برگزاری مراسم استقبال، اعضای تیم ملی دوومیدانی ناشنوایان ایران در میان خانواده‌های خود حاضر شدند و در این بین طارق عبیات که موفق به کسب مدال طلای دوی ۴۰۰ متر با مانع و مدال برنز ۴ در ۱۰۰ متر امدادی شده بود، مدال‌های خود را به گردن پدر و مادرش انداخت.