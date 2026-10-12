اعضای تیم ملی دوومیدانی ناشنوایان ایران پس از کسب ۱۲ مدال و عنوان نایب‌قهرمانی آسیا، صبح امروز در میان استقبال مسئولان و خانواده‌هایشان به کشور بازگشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اعضای تیم ملی دوومیدانی ناشنوایان ایران بعد از کسب ۱۲ مدال رنگارنگ در مسابقات قهرمانی آسیا در پنانگ مالزی و دستیابی به عنوان نایب قهرمانی این دوره از مسابقات، ساعت ۶ صبح امروز (دوشنبه) در میان استقبال مسئولان فدراسیون، وزارت ورزش و جوانان، برخی رؤسای هیأت‌های استانی و خانواده‌های‌شان وارد فرودگاه امام خمینی (ره) شدند.

برای استقبال از تیم ملی دوومیدانی ناشنوایان کشورمان علاوه بر دکتر مسعود فراهانی طجر رئیس فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان و محمد پرگر رئیس کنفدراسیون ورزش‌های ناشنوایان آسیا، خانم زهره مرزوقی مسئول دفتر هماهنگی و نظارت ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان، مهدی میرجلیلی رئیس سازمان بسیج ورزشکاران و علی پازوکی رئیس هیأت ناشنوایان استان تهران حضور داشتند.

اعضای تیم ملی دوومیدانی ناشنوایان ایران بعد از ورود به سالن B پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی (ره) از زیر پرچم پرافتخار کشورمان گذشتند و تمامی افراد حاضر در سالن از مسافران تا اعضای خانواده‌های آنها به افتخار موفقیت‌های‌شان دست زدند.

بعد از خوش‌آمدگویی و برگزاری مراسم استقبال، اعضای تیم ملی دوومیدانی ناشنوایان ایران در میان خانواده‌های خود حاضر شدند و در این بین طارق عبیات که موفق به کسب مدال طلای دوی ۴۰۰ متر با مانع و مدال برنز ۴ در ۱۰۰ متر امدادی شده بود، مدال‌های خود را به گردن پدر و مادرش انداخت.

برچسب ها: ناشنوایان ، وزارت ورزش
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۵ ۲۰ مهر ۱۴۰۵
مرحبا- هزاران درود بر ورزشکاران قهرمان و خانواده ها و مربیان محترمشان. آرزو می کنیم خداوند کریم سلامتی و موفقیت روزافزون را به این عزیزان هدیه کند.
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