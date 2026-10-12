باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - نرگس رزبان، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در حاشیه مراسم بزرگداشت روز جهانی اسکان بشر اظهار کرد: مهم‌ترین پیام این مناسبت، یادآوری حقوق میلیون‌ها انسان برای دسترسی به امکانات اولیه زندگی و برخورداری از مسکن مناسب است. این روز فرصتی برای توجه دولت‌ها به وضعیت افرادی است که در سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند و از امکانات مطلوب زندگی برخوردار نیستند.

وی افزود: شعار مسکن مناسب یادآور این موضوع است که مسکن باید به‌عنوان یکی از حقوق اساسی شهروندان، زمینه حفظ کرامت انسانی و دسترسی به حداقل امکانات زندگی را فراهم کند.

رزبان با اشاره به پیامدهای جنگ اخیر در کشور بیان کرد: در شرایط جنگی نیز دولت وظیفه دارد از افرادی که خانواده یا محل سکونت خود را از دست داده‌اند حمایت کند تا بتوانند از حقوق اولیه خود، به‌ویژه در حوزه مسکن و اسکان، برخوردار شوند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با تشریح اقدامات انجام‌شده برای حمایت از آسیب‌دیدگان جنگ گفت: در این زمینه، اقداماتی از جمله پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه و کمک به بازسازی و نوسازی واحدهای مسکونی در دستور کار قرار گرفته است. بخش عمده منابع مالی این اقدامات نیز از سوی صندوق ملی مسکن و بانک مسکن تأمین شده است.

وی ادامه داد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز در شهرهای مختلف، به‌جز کلان‌شهرها، اقدامات قابل‌توجهی برای بازسازی واحدهای آسیب‌دیده انجام داده و بیش از ۷۰ درصد اقدامات مرتبط با بازسازی یا کمک به بازسازی پیشرفت داشته است.

رزبان با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت‌های فرسوده تصریح کرد: حدود ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور در این بافت‌ها و سکونتگاه‌ها زندگی می‌کنند و وضعیت مسکن بخشی از این جمعیت با شرایط مطلوب فاصله دارد؛ ازاین‌رو، توجه به تأمین مسکن مناسب و حفاظت از جان و مال ساکنان این مناطق اهمیت زیادی دارد.

وی با بیان اینکه طی دهه‌های گذشته سیاست‌های متنوعی برای بهبود وضعیت مسکن اجرا شده است، اظهار کرد: با وجود تخصیص منابع و یارانه‌های قابل‌توجه، از جمله در قالب تأمین زمین، مسئله سکونتگاه‌های غیررسمی و مشکلات مسکن در این مناطق به‌طور کامل برطرف نشده و همچنان چالش‌هایی در این حوزه وجود دارد.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد: روز جهانی اسکان بشر فرصت مناسبی برای تبادل تجربه، شناسایی روش‌های جدید سیاست‌گذاری و توجه به مطالبات افرادی است که از دسترسی کافی به امکانات اولیه زندگی محروم هستند.

رزبان در پایان از ارائه پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به دولت برای ساماندهی سکونتگاه‌های تصرفی خبر داد و گفت: این پیشنهاد پس از سال‌ها بررسی و آسیب‌شناسی و با جمع‌بندی دیدگاه‌های مختلف به دولت ارسال شده است. در صورت تصویب و اجرای این طرح، می‌توان بخش قابل‌توجهی از مشکلات موجود در این حوزه را ساماندهی کرد. وزارت راه و شهرسازی نیز پیگیری این موضوع را ادامه می‌دهد.