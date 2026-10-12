باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمود محمودی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به شناسایی چندین مزرعه استخراج غیرمجاز رمزارز که در برخی از کارگاه‌ها و مراکز صنعتی متروکه فعالیت می‌کردند، گفت: برق این اماکن به‌طور کامل قطع شده است و پرونده آنها برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شده است.

او در خصوص آخریم آمار کشف و جمع‌آوری دستگاه‌های استخراج غیرمجاز رمزارز در استان تهران، تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون ۴۵ مزرعه با ۸۸۱ دستگاه ماینر غیرمجاز در استان تهران شناسایی و جمع‌آوری شده است.

محمودی افزود: با جمع‌آوری این دستگاه‌ها از هدررفت بیش از ۲ میلیون و ۱۵۶ هزار کیلووات ساعت انرژی در ماه جلوگیری به عمل آمده است که معادل مصرف برق ماهیانه ۷۱۸۹ خانواده در فصل گرم سال است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران تأکید کرد: مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز و جلوگیری از مصرف غیرقانونی برق، از اقدامات مؤثر در مدیریت بار شبکه و تأمین برق پایدار برای سایر مشترکان به شمار می‌رود.