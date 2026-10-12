استاندار گیلان با هدف توسعه تعاملات دوجانبه و تقویت همکاری‌های مشترک همراه اسکندر مؤمنی، وزیر کشور عازم جمهوری آذربایجان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسکندر مؤمنی، وزیر کشور به دعوت رسمی همتای آذربایجانی خود و در رأس هیئتی از مقامات کشوری عازم باکو شد.

دیدار و گفت‌و‌گو با ولایت عیوض‌اف، وزیر کشور جمهوری آذربایجان و شماری دیگر از مقامات این کشور با محوریت گسترش مناسبات و توسعه همکاری‌های دوجانبه از مهمترین برنامه‌های این سفر اعلام شده است.

هادی حق‌شناس، استاندار گیلان نیز با توجه به ظرفیت‌های مرزی، اقتصادی و ترانزیتی استان و نقش راهبردی گیلان در توسعه روابط ایران با کشور‌های همسایه، وزیر کشور را در این سفر همراهی می‌کند.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، استاندار اردبیل، یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور و رئیس امور بین‌الملل وزارت کشور نیز از دیگر اعضای هیئت همراه وزیر کشور در این سفر هستند.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان

برچسب ها: استاندار گیلان ، جمهوری آذربایجان
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