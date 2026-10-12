باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه‌های رادیویی ویژه میلاد حضرت زینب (س) ویژه برنامه‌هایی همچون «هفت کوچه»، «دور یک میز»، «سایه روشن»، «مرورگر»، «فرشته رحمت»، «عقیله بنی هاشم»، «پیام آفتاب»، «نبض فرشته» و ... برای پخش تدارک دیده است.

رادیو فرهنگ؛ ترویج فرهنگ ایثار

برنامه «هفت کوچه» از گروه جامعه و جوان رادیو فرهنگ، در سالروز ولادت عقیله بنی‌هاشم (س)، جمعه ۲۴ مهر ساعت ۹ زنده به فرهنگ همدلی، ایثار و فداکاری در آیین‌ها و زیست‌بوم و جایگاه پرستار و همچنین سیمای حضرت زینب (س) در فرهنگ مردم می‌پردازد.

رادیو تهران؛ نقش پرستاران در صیانت از سلامت

برنامه «دور یک میز» رادیو تهران، چهارشنبه ۲۲ مهرماه، ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه هم‌زمان با ایام میلاد با سعادت حضرت زینب (س)، به نقش پرستاران به‌عنوان مدافعان سلامت در تأمین، حفظ و ارتقای سلامت جامعه و بازشناسی عمق فداکاری و گستردگی تأثیرگذاری جامعه پرستاری خواهد پرداخت.

رادیو گفت‌و‌گو؛ همراه با «سایه‌روشن»

برنامه «سایه‌روشن» همزمان با روز پرستار، به بررسی چالش‌ها، مطالبات و مسائل پیش‌روی جامعه پرستاری در رادیو گفت‌و‌گو می‌پردازد. این برنامه هر روز ساعت ۱۳:۳۰ روی آنتن می‌رود.

رادیو اقتصاد؛ نگاهی به فداکاری پرستاران

برنامه «مرورگر» رادیو اقتصاد با نگاهی به فداکاری‌ها و تلاش‌های کادر درمان در جنگ‌های اخیر، به نقش پرستاران در خدمت‌رسانی و مراقبت از مجروحان و بیماران می‌پردازد. این برنامه، ضمن پاسداشت ایثار و تعهد جامعه پرستاری، از تلاش‌های این قشر در روز‌های بحرانی قدردانی می‌کند.

رادیو ورزش؛ نوای فرشته رحمت

برنامه «فرشته رحمت» با محوریت معرفی حضرت زینب (س) به عنوان الگویی بی‌نظیر در صبر و شجاعت ساعت ۱۰ از رادیو ورزش پخش می‌شود. در این برنامه ارتباط مستقیم با شهر مقدس قم برقرار خواهد شد. همچنین با پرستاران ورزشکار درباره تاثیر شخصیت حضرت زینب (س) بر کار آنها و احساس مسئولیت در حرفه‌شان گفت‌و‌گو خواهد شد. همچنین برنامه «صدای ورزش» به موضوع ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار خواهد پرداخت.

رادیو نمایش؛ عقیله بنی هاشم

برنامه «عقیله بنی هاشم» روز جمعه ۲۴ مهرماه ساعت ۷:۳۰ با اجرای نمایشی علیرضا تابان و شیرین روستایی و نویسندگی شرمینه جمشیدی به روی آنتن رادیو نمایش می‌رود. در این برنامه ضمن پخش قطعات نمایشی، گزارش از بیمارستان بنیاد برکت پخش می‌شود و با پرستاران گفت‌و‌گو خواهد شد.

رادیو سلامت؛ تپیدن نبض فرشته

برنامه «نبض فرشته» پنجشنبه ۲۳ مهر ساعت ۱۴ از رادیو سلامت پخش می‌شود. این برنامه از بیمارستان مفید روای عشق و صبوری پرستاران است. همچنین میزبان کادر درمان است تا صدای این قشر را به گوش مخاطبان برساند.

رادیو پیام؛ پیام آفتاب

برنامه «پیام آفتاب» با موضوع بررسی زندگینامه حضرت زینب (س)، رابطه ایشان با امام حسین (ع) و ... از رادیو پیام روانه آنتن خواهد شد.

رادیو صبا؛ دعوت از پرستاران

رادیو صبا به مناسبت روز پرستار و همزمان با میلاد باسعادت حضرت زینب (س)، در برنامه «آشپزشو» میزبان پرستاران فداکار کشورمان می‌شود.

منبع: معاونت صدا