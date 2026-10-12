راهکار کم کردن وابستگی به قهوه + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0646\u0648\u0634\u06cc\u062f\u0646\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0686\u0648\u0646 \u0642\u0647\u0648\u0647 \u0648 \u0686\u0627\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0627\u0646\u0646\u062f \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0641\u0631\u0627\u062f \u0627\u06cc\u062c\u0627\u062f \u0648\u0627\u0628\u0633\u062a\u06af\u06cc \u06a9\u0646\u0646\u062f. \u0628\u0647 \u0647\u0645\u06cc\u0646 \u0645\u0646\u0638\u0648\u0631 \u0635\u062f\u06cc\u0642\u0647 \u0637\u0627\u0644\u0628\u06cc\u060c \u0645\u062a\u062e\u0635\u0635 \u0637\u0628 \u0633\u0646\u062a\u06cc \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u0628\u0647 \u0631\u0627\u0647\u06a9\u0627\u0631\u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0627\u0647\u0634 \u0627\u06cc\u0646 \u0648\u0627\u0628\u0633\u062a\u06af\u06cc \u067e\u0631\u062f\u0627\u062e\u062a.\n