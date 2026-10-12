باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

راهکار کم کردن وابستگی به قهوه + فیلم

قهوه و چای می‌توانند برای افراد ایجاد وابستگی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نوشیدنی‌هایی چون قهوه و چای می‌توانند برای افراد ایجاد وابستگی کنند. به همین منظور صدیقه طالبی، متخصص طب سنتی در برنامه تلویزیونی به راهکارهای کاهش این وابستگی پرداخت.

مطالب مرتبط
راهکار کم کردن وابستگی به قهوه + فیلم
young journalists club

مصرف چای و قهوه به تسکین سر درد کمک می‌کند! + فیلم

راهکار کم کردن وابستگی به قهوه + فیلم
young journalists club

نکاتی برای رعایت بهداشت خواب + فیلم

راهکار کم کردن وابستگی به قهوه + فیلم
young journalists club

قهوه یزدی، از روضه‌های محرم تا میراث ملی + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
تحولات میدانی یمن؛ تعز در محاصره رزمندگان یمنی + فیلم
۷۲۷

تحولات میدانی یمن؛ تعز در محاصره رزمندگان یمنی + فیلم

۲۰ . مهر . ۱۴۰۵
روایت سفیر پیشین ایران در لبنان از ماجرای پیجر‌ها و عیادت رهبر معظم انقلاب از او + فیلم
۵۴۲

روایت سفیر پیشین ایران در لبنان از ماجرای پیجر‌ها و عیادت رهبر معظم انقلاب از او + فیلم

۲۰ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha