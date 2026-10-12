باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

سیلاب در مناطق شمالی مکزیک بر اثر بارش شدید باران + فیلم

بارندگی‌های شدید در شمال مکزیک، موجب جاری شدن سیلاب و آب گرفتگی در مناطق مختلف این کشور شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بارش شدید باران در مناطق شمالی مکزیک، موجب جاری شدن سیلاب و آب گرفتگی معابر و مناطق مسکونی شده است.

این بارندگی‌ها مشکلاتی را برای ساکنان مناطق ایجاد کرده و روند رفت و آمد را با اختلال مواجه کرده است.

 

مطالب مرتبط
سیلاب در مناطق شمالی مکزیک بر اثر بارش شدید باران + فیلم
young journalists club

باران شدید، خیابان‌های کاتانیا را به رودخانه تبدیل کرد + فیلم

سیلاب در مناطق شمالی مکزیک بر اثر بارش شدید باران + فیلم
young journalists club

خیابان‌های مادریگراس اسپانیا به رودخانه تبدیل شد + فیلم

سیلاب در مناطق شمالی مکزیک بر اثر بارش شدید باران + فیلم
young journalists club

طوفان «سیمون» سواحل جنوبی مکزیک را درنوردید + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
تحولات میدانی یمن؛ تعز در محاصره رزمندگان یمنی + فیلم
۷۲۷

تحولات میدانی یمن؛ تعز در محاصره رزمندگان یمنی + فیلم

۲۰ . مهر . ۱۴۰۵
روایت سفیر پیشین ایران در لبنان از ماجرای پیجر‌ها و عیادت رهبر معظم انقلاب از او + فیلم
۵۴۲

روایت سفیر پیشین ایران در لبنان از ماجرای پیجر‌ها و عیادت رهبر معظم انقلاب از او + فیلم

۲۰ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha