جانشین پلیس راهور فراجا، با بیان اینکه رانندگان فاقد سلامت جسمی و روانی با محدودیت رانندگی مواجه می‌شوند، از ضبط گواهینامه این افراد حداقل به مدت ۶ ماه در صورت احراز تخلف خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمد کرمی‌اسد، جانشین پلیس راهور فراجا، با تأکید بر ضرورت احراز سلامت جسمی و روانی رانندگان گفت: در صورت احراز نداشتن شرایط سلامت لازم برای رانندگی، مطابق ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، از ادامه رانندگی فرد جلوگیری و گواهینامه وی حداقل به مدت ۶ ماه ضبط می‌شود؛ همچنین معرفی راننده متخلف به مراجع قضایی در دستور کار قرار می‌گیرد.

سردار کرمی‌اسد با اشاره به اهمیت سلامت رانندگان در پیشگیری از حوادث ترافیکی اظهار کرد: برخورداری از سلامت جسمی و روحی‌ـ‌روانی، یکی از شروط اساسی برای رانندگی و دریافت مجوزهای مربوط به آن است و این شرایط باید در مراحل اولیه صدور گواهینامه احراز شود.

وی افزود: با این حال، ممکن است برخی رانندگان در طول زمان و پس از دریافت گواهینامه، به دلایل مختلف از جمله ابتلا به مشکلاتی که بر صلاحیت رانندگی آن‌ها اثر می‌گذارد، دیگر شرایط لازم برای رانندگی ایمن را نداشته باشند. در چنین مواردی، بررسی وضعیت راننده و اتخاذ تصمیم قانونی برای جلوگیری از ادامه رانندگی با هدف صیانت از جان راننده و سایر کاربران ترافیک اهمیت ویژه‌ای دارد.

جانشین پلیس راهور فراجا با اشاره به موضوع مصرف مواد مخدر و اعتیاد در میان رانندگان تصریح کرد: سلامت راننده، به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل عمومی، از اهمیت مضاعفی برخوردار است؛ چراکه هرگونه اختلال در توانایی جسمی یا روانی فرد می‌تواند ایمنی تردد را تحت تأثیر قرار دهد. ازاین‌رو، در صورت احراز فقدان شرایط سلامت لازم، مطابق ضوابط قانونی با موضوع برخورد خواهد شد.

سردار کرمی‌اسد ادامه داد: سوابق و وضعیت ترافیکی رانندگان نیز در ارزیابی صلاحیت آن‌ها برای ادامه فعالیت رانندگی مورد توجه قرار می‌گیرد و در مواردی که مشکلات مرتبط با سلامت، صلاحیت فرد برای رانندگی را تحت تأثیر قرار دهد، محدودیت‌های لازم برای حضور وی در عرصه رانندگی، به‌ویژه در ناوگان حمل‌ونقل عمومی، اعمال خواهد شد.

وی تأکید کرد: هدف از این اقدامات، صرفاً برخورد با تخلف نیست، بلکه پیشگیری از حوادث ناشی از فقدان صلاحیت رانندگی و ارتقای ایمنی در معابر کشور است؛ موضوعی که مستلزم توجه جدی رانندگان به سلامت خود و رعایت الزامات قانونی برای رانندگی ایمن است.

برچسب ها: راهور ، گواهینامه
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