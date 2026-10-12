باشگاه خبرنگاران جوان - هژبر جوادی مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران با هشدار درباره احتمال تشدید محدودیت‌های گاز در زمستان پیش‌رو، گفت:در صورت تشدید ناترازی گاز، تأمین پایدار گاز بخش خانگی در اولویت قرار دارد؛ ادارات نیز موظف به کاهش ۲۵ درصدی مصرف هستند.

او بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی، بسیج ادارات و نهاد‌های مسئول برای مدیریت مصرف، آمادگی در شرایط اضطراری و تأمین پایدار گاز مشترکان خانگی تأکید کرد.

جوادی با تشریح وضعیت ناترازی گاز کشور و پیامد‌های آسیب‌دیدن تأسیسات تولیدی، افزود: مصرف بالای انرژی، رعایت‌نشدن کامل الزامات مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، استفاده از تجهیزات گازسوز کم‌بازده و ضعف فرهنگ مصرف، از عوامل مؤثر در افزایش مصرف گاز کشور است.

او با اشاره به وابستگی بخش قابل توجهی از سبد انرژی کشور به گاز طبیعی، افزود: در شرایطی که محدودیت در تولید و انتقال گاز با افزایش تقاضای زمستانی همراه می‌شود، استان‌های انتهای خطوط انتقال، از جمله مازندران، با آسیب‌پذیری بیشتری در تأمین گاز روبه‌رو هستند.

منبع:شرکت گاز مازندران