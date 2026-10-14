دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه گفت: با برنامه‌ریزی و صادرات هدفمند ماهانه ۵ میلیون قطعه جوجه یک‌روزه و ۱۰ میلیون تخم‌مرغ نطفه‌دار می‌توان ثبات بازار داخلی را تأمین کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمدرضا صدیق‌پور، دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه، گفت: افزایش هزینه‌های تولید ناشی از نوسان نرخ ارز، افزایش قیمت نهاده‌ها و کاهش قدرت خرید مردم، موجب زیان تولیدکنندگان شده است. در همین راستا، با برگزاری جلسات متعدد با وزارت جهاد کشاورزی، میزان جوجه‌ریزی کاهش یافت.

به گفته وی، میزان جوجه‌ریزی از ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیون قطعه به ۱۱۰ تا ۱۱۵ میلیون قطعه کاهش یافته است و امیدواریم در آینده نزدیک، شاهد تعادل بازار برای تولیدکننده و مصرف‌کننده باشیم.

صدیق‌پور با بیان اینکه جلوگیری از زیان تولیدکنندگان، عامل اصلی ثبات تولید و قیمت در بازار است، افزود: با توجه به سرانه مصرف، نیاز واقعی کشور به جوجه‌ریزی ماهانه ۱۱۰ تا ۱۱۵ میلیون قطعه است. از سوی دیگر، استمرار و پایداری تولید مستلزم دریافت بهای تمام‌شده محصولات است.

وی قیمت کنونی هر قطعه جوجه یک‌روزه را ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: طی چهار ماه گذشته، با کاهش قیمت مرغ، انگیزه برای خرید جوجه یک‌روزه نیز کاهش یافته است؛ به‌طوری‌که متوسط قیمت فروش هر قطعه جوجه یک‌روزه به ۲۰ هزار تومان، معادل ۲۰ درصد قیمت تمام‌شده، رسیده بود. امیدواریم با تغییر الگوی تولید، به شرایط مطلوبی دست یابیم تا از طریق پایداری تولید، مرغ مورد نیاز ماه‌های آینده تأمین شود.

صدیق‌پور با بیان اینکه خرید حمایتی به جذب مرغ و کاهش زیان مرغداران کمک می‌کند، گفت: صادرات جوجه در حال انجام است و هیچ‌گونه ممنوعیتی ندارد. با مدیریت مناسب می‌توان صادرات پایداری داشت؛ به‌طوری‌که با برنامه‌ریزی و صادرات هدفمند ماهانه ۵ میلیون قطعه جوجه یک‌روزه و ۱۰ میلیون تخم‌مرغ نطفه‌دار، می‌توان ثبات بازار داخلی را تأمین کرد.

 

برچسب ها: تولید جوجه یکروزه ، قیمت جوجه
خبرهای مرتبط
تولید ماهانه گوشت مرغ به ۲۵۰ هزار تن رسید
بیش از ۴ میلیون تخم مرغ نطفه دار صادر شد
جوجه ریزی خرداد به ۱۲۵ میلیون قطعه می‌رسد/مشکلی در تامین نهاده دامی نداریم/
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
گام بلند بانک ملی ایران در مسیر خروج از بنگاه‌داری و اصلاح ساختار بانکداری
ترافیک سنگین در آزادراه تهران–کرج و تهران–ساوه / بارش باران در محورهای شمال‌غرب کشور
نیاز واقعی جوجه‌ریزی ماهانه ۱۱۵ میلیون قطعه است
آیا بازرسی‌های میدانی می‌توانند ابزار موثری برای مهار نوسانات در بازار باشند؟
ورود کالاهای ضروری از مرز بازرگان بدون معطلی انجام می‌شود
آخرین اخبار
ورود کالاهای ضروری از مرز بازرگان بدون معطلی انجام می‌شود
نیاز واقعی جوجه‌ریزی ماهانه ۱۱۵ میلیون قطعه است
آیا بازرسی‌های میدانی می‌توانند ابزار موثری برای مهار نوسانات در بازار باشند؟
گام بلند بانک ملی ایران در مسیر خروج از بنگاه‌داری و اصلاح ساختار بانکداری
ترافیک سنگین در آزادراه تهران–کرج و تهران–ساوه / بارش باران در محورهای شمال‌غرب کشور
شماره‌گذاری بیش از ۱۳ هزار دستگاه خودرودطی دو هفته
بانک مرکزی: محدودیت ۳ صرافی رمزارزی لغو شد
پلاک‌گذاری خودروهای ایرانیان مقیم خارج فعلا متوقف شد
استرداد مالیات بر ارزش افزوده ۷۵ درصد افزایش یافت
سومین مسیر پروازی هما به پاکستان راه‌اندازی می‌شود
مهلت ثبت‌نام خوداظهاری برای افزایش کالابرگ تا ۲۴ مهر تمدید شد
توانمندسازی سرمایه انسانی و پرورش مدیران آینده کلید می خورد
سهم ایران از بازار جهانی گوهرسنگ به یک درصد رسیده است
۲۰ میلیون هکتار طرح آماده آبخیزداری داریم/ ۶۵۰ دشت در معرض خطر سیلاب قرار دارد
۱۰ درصد تولید مرغ قراردادی می‌شود + فیلم
نرخ خوراک پالایشگاه‌ها تا پایان شرایط اضطرار به روال سابق محاسبه می‌شود
تعیین‌تکلیف فوری پروژه‌های فاقد متقاضی و تسریع در تکمیل واحدهای مسکن حمایتی در شهرهای جدید
صنعت نفت با شتاب‌بخشی به پروژه‌های توسعه‌ای برای فصل زمستان آمادگی کامل دارد
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۱ مهر
مشکلی در تامین نهاده دامی نداریم + فیلم
شرکت سازه پوشش ماموت به کمک شرکت مشاور سرمایه‌گذاری دانش فیروزه وارد بورس شد
نیاز ۱۲ تا ۱۳ همتی برای فرودگاه قم/ اجرای قانون جوانی جمعیت برای ۱۵ هزار متقاضی + فیلم
۶.۸ میلیون هکتار از اراضی آبی کشور با محدودیت‌های خاک مواجه است
رشد بیش از ۶۰ درصدی مبلغ کل تسهیلات پرداختی در نیمه نخست امسال
رشد بورس با ورود پول حقیقی؛ آیا روند صعودی ادامه‌دار است؟
مراجعه بیش از ۸۱ هزار و ۳۰۰ نفر به سامانه «حسام»‌ از ابتدا تاکنون
وابستگی ۹۰ درصدی تولید گوشت مرغ به واردات نهاده دامی
فرسایش خاک و تخریب سرزمین تهدیدی برای امنیت غذایی
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵
رشد بیش از ۱۲۶ هزار واحدی شاخص کل بورس