باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمدرضا صدیق‌پور، دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه، گفت: افزایش هزینه‌های تولید ناشی از نوسان نرخ ارز، افزایش قیمت نهاده‌ها و کاهش قدرت خرید مردم، موجب زیان تولیدکنندگان شده است. در همین راستا، با برگزاری جلسات متعدد با وزارت جهاد کشاورزی، میزان جوجه‌ریزی کاهش یافت.

به گفته وی، میزان جوجه‌ریزی از ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیون قطعه به ۱۱۰ تا ۱۱۵ میلیون قطعه کاهش یافته است و امیدواریم در آینده نزدیک، شاهد تعادل بازار برای تولیدکننده و مصرف‌کننده باشیم.

صدیق‌پور با بیان اینکه جلوگیری از زیان تولیدکنندگان، عامل اصلی ثبات تولید و قیمت در بازار است، افزود: با توجه به سرانه مصرف، نیاز واقعی کشور به جوجه‌ریزی ماهانه ۱۱۰ تا ۱۱۵ میلیون قطعه است. از سوی دیگر، استمرار و پایداری تولید مستلزم دریافت بهای تمام‌شده محصولات است.

وی قیمت کنونی هر قطعه جوجه یک‌روزه را ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: طی چهار ماه گذشته، با کاهش قیمت مرغ، انگیزه برای خرید جوجه یک‌روزه نیز کاهش یافته است؛ به‌طوری‌که متوسط قیمت فروش هر قطعه جوجه یک‌روزه به ۲۰ هزار تومان، معادل ۲۰ درصد قیمت تمام‌شده، رسیده بود. امیدواریم با تغییر الگوی تولید، به شرایط مطلوبی دست یابیم تا از طریق پایداری تولید، مرغ مورد نیاز ماه‌های آینده تأمین شود.

صدیق‌پور با بیان اینکه خرید حمایتی به جذب مرغ و کاهش زیان مرغداران کمک می‌کند، گفت: صادرات جوجه در حال انجام است و هیچ‌گونه ممنوعیتی ندارد. با مدیریت مناسب می‌توان صادرات پایداری داشت؛ به‌طوری‌که با برنامه‌ریزی و صادرات هدفمند ماهانه ۵ میلیون قطعه جوجه یک‌روزه و ۱۰ میلیون تخم‌مرغ نطفه‌دار، می‌توان ثبات بازار داخلی را تأمین کرد.