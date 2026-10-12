رئیس کل دادگستری استان تهران، از صدور اسناد مالکیت ۲۶۷ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران و انتقال این اسناد به نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اهمیت صیانت از حقوق دولت و بیت‌المال، اظهار کرد: در راستای اجرای تأکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر حفظ حقوق عمومی و جلوگیری از تضییع اراضی ملی، دادگستری استان تهران با برگزاری جلسات متعدد شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی، پیگیری‌های لازم را برای تعیین تکلیف اسناد حدنگاری اراضی ملی انجام داده است.

وی افزود: در این راستا با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و ارائه راهکار‌های لازم به دستگاه‌ها و ادارات مسئول، اقدامات لازم برای صدور اسناد مالکیت اراضی ملی در دستور کار قرار گرفت و در نهایت، اسناد مالکیت ۲۶۷ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران صادر و به نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران تحویل شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر ضرورت استمرار همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی تصریح کرد: صیانت از حقوق بیت‌المال و تثبیت مالکیت اراضی ملی از طریق صدور اسناد رسمی، نقش مهمی در پیشگیری از زمین‌خواری، مقابله با تصرفات غیرقانونی و حفاظت از منابع طبیعی دارد و این موضوع با جدیت در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار دارد.

برچسب ها: سند مالکیت ، دادگستری
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