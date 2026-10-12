باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - امروز دوشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۶۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۲۶ میلیون و ۲۸۲ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۲۶۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۲۵۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۱۴۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۷۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۳۷ میلیون تومان
|طلا ۱۸ عیار
|۲۶ میلیون و ۲۸۲ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۳۵ میلیون و ۳۹ هزار تومان