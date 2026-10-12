امروز دوشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۶۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امروز دوشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۶۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۲۶ میلیون و ۲۸۲ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛

محصول نرخ
سکه طرح جدید  ۲۶۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان 
سکه طرح قدیم ۲۵۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان 
نیم سکه ۱۴۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان 
ربع سکه  ۷۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان 
سکه گرمی  ۳۷ میلیون تومان 
طلا ۱۸ عیار ۲۶ میلیون و ۲۸۲ هزار تومان 
طلای ۲۴ عیار  ۳۵ میلیون و ۳۹ هزار تومان 

 

برچسب ها: قیمت سکه ، قیمت طلا
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