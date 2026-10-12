استاندار خوزستان با اشاره به پیش‌بینی پدیده ال‌نینو و بارندگی‌های شدید، از برگزاری مستمر جلسات ستاد بحران اهواز خبر داد و گفت در صورت لزوم، صد در صد ساکنان محله پرخطر منبع آب جابه‌جا خواهند شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمدرضا موالی‌زاده استاندار خوزستان، با اشاره به نحوه تصمیم‌گیری درباره پهنه خطر اهواز با توجه به پیش‌بینی پدیده ال‌نینو و بارندگی‌های شدید اظهار کرد: جلسات ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران اهواز به صورت مستمر در حال برگزاری است.

وی درباره منبع آب به عنوان اصلی‌ترین نقطه پهنه خطر اهواز افزود: حتماً بازدیدی از ساکنان محله منبع آب خواهیم داشت.

استاندار خوزستان در ادامه اضافه کرد: در صورت لزوم، صد در صد ساکنان این منازل جابه‌جا می‌شوند.

محله مسکونی منبع آب اهواز یکی از مناطق پهنه خطر از نظر بافت فرسوده و غیر استاندارد و در خطر ریزش است. در سال‌های گذشته، حوادثی که در پی بارندگی برای منازل این محله و دیگر محله‌های پهنه خطر رخ داد، خسارات و قربانیانی بر جا گذاشت.

منبع: ایسنا

برچسب ها: منبع آب اهواز ، بارندگی شدید
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