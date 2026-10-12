باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم تروریستی اسرائیل گزارش داد خسارات ناشی از حملات یمنی‌ها به تاسیسات شرکت نفتی سعودی آرامکو بسیار گسترده‌تر از چیزی است که به‌طور رسمی اعلام شده است.

بر اساس این گزارش، منابعی تاکید کرده‌اند که بخش قابل‌توجهی از خسارات، جراحات و آتش‌سوزی‌ها پنهان مانده و طرف سعودی درباره آنها اطلاع‌رسانی نکرده است.

شایان ذکر است که در هفته نخست اکتبر ۲۰۲۶، درگیری‌ها میان یمنی‌ها و نیروهای مورد حمایت عربستان در یمن با حملات متقابل و تشدید عملیات نظامی در جبهه‌های مختلف وارد مرحله تازه‌ای شد. نیروهای مورد حمایت ریاض از آغاز عملیات برای بازپس‌گیری مناطق راهبردی در امتداد ساحل دریای سرخ و نزدیکی تنگه باب‌المندب خبر دادند؛ منطقه‌ای که به‌دلیل اهمیت آن در تجارت جهانی و انتقال انرژی، جایگاه ویژه‌ای در معادلات منطقه‌ای دارد.

از سویی دیگر عربستان نیز با حملات هوایی از مزدوران خود در یمن حمایت می‌کرد؛ در همین راستا نیروهای مسلح یمن در واکنش به این جنایات، از حملات موشکی و پهپادی به اهدافی در عربستان، از جمله تاسیسات نفتی آرامکو و فرودگاه‌های این کشور، خبر داد.

منبع: النشره