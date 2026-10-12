شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم اسرائیل مدعی شد خسارات حملات یمن به تاسیسات آرامکو بسیار گسترده‌تر از آمار اعلام‌شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم تروریستی اسرائیل گزارش داد خسارات ناشی از حملات یمنی‌ها به تاسیسات شرکت نفتی سعودی آرامکو بسیار گسترده‌تر از چیزی است که به‌طور رسمی اعلام شده است.

بر اساس این گزارش، منابعی تاکید کرده‌اند که بخش قابل‌توجهی از خسارات، جراحات و آتش‌سوزی‌ها پنهان مانده و طرف سعودی درباره آنها اطلاع‌رسانی نکرده است.

شایان ذکر است که در هفته نخست اکتبر ۲۰۲۶، درگیری‌ها میان یمنی‌ها و نیروهای مورد حمایت عربستان در یمن با حملات متقابل و تشدید عملیات نظامی در جبهه‌های مختلف وارد مرحله تازه‌ای شد. نیروهای مورد حمایت ریاض از آغاز عملیات برای بازپس‌گیری مناطق راهبردی در امتداد ساحل دریای سرخ و نزدیکی تنگه باب‌المندب خبر دادند؛ منطقه‌ای که به‌دلیل اهمیت آن در تجارت جهانی و انتقال انرژی، جایگاه ویژه‌ای در معادلات منطقه‌ای دارد.

از سویی دیگر عربستان نیز با حملات هوایی از مزدوران خود در یمن حمایت می‌کرد؛ در همین راستا نیروهای مسلح یمن در واکنش به این جنایات، از حملات موشکی و پهپادی به اهدافی در عربستان، از جمله تاسیسات نفتی آرامکو و فرودگاه‌های این کشور، خبر داد.

منبع: النشره 

برچسب ها: جنگ یمن ، حمله به عربستان ، حمله به آرامکو
خبرهای مرتبط
روبیو از کشته شدن یک شهروند آمریکایی در حمله به فرودگاه ریاض خبر داد
مدارس ریاض به مدت یک هفته غیرحضوری شدند
۱۲ کشته و زخمی در حمله به فرودگاه ریاض
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مفقود شدن دو ملوان هندی در حادثه دریایی سواحل عمان
آکسیوس: حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه، خشم ترامپ را برانگیخته است
کره شمالی چندین موشک بالستیک به سمت دریای شرقی شلیک کرد
۱۲ کشته و زخمی در حمله به فرودگاه ریاض
«اقیانوس ترامپ»؛ رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد تغییر نام اقیانوس‌های اطلس و آرام را مطرح کرد
امارات خواستار احیای سازوکار امنیت جمعی منطقه شد
لهستان: ناتو باید برای مقابله با حملات ترکیبی روسیه آماده باشد
وزیر امور اضطراری روسیه در نخستین سفر خود وارد کره شمالی شد
روسیه: غرب از استارلینک برای سازماندهی آشوب‌ها استفاده می‌کند
شهادت ۲ نفر در حملات رژیم صهیونیستی به جنوب غزه
آخرین اخبار
سعودی‌ها خسارات شدید به آرامکو را پنهان می‌کنند
شهادت ۲ نفر در حملات رژیم صهیونیستی به جنوب غزه
امارات خواستار احیای سازوکار امنیت جمعی منطقه شد
روسیه: غرب از استارلینک برای سازماندهی آشوب‌ها استفاده می‌کند
وزیر امور اضطراری روسیه در نخستین سفر خود وارد کره شمالی شد
«اقیانوس ترامپ»؛ رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد تغییر نام اقیانوس‌های اطلس و آرام را مطرح کرد
لهستان: ناتو باید برای مقابله با حملات ترکیبی روسیه آماده باشد
کره شمالی چندین موشک بالستیک به سمت دریای شرقی شلیک کرد
۱۲ کشته و زخمی در حمله به فرودگاه ریاض
آکسیوس: حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه، خشم ترامپ را برانگیخته است
مفقود شدن دو ملوان هندی در حادثه دریایی سواحل عمان
افشای فشار واشنگتن بر کی‌یف برای توقف حملات علیه زیرساخت‌های انرژی روسیه
نشست امنیتی نتانیاهو با محوریت ایران، غزه و لبنان
فرودگاه بین‌المللی ریاض بار دیگر هدف قرار گرفت
انصارالله از حمله به فرودگاه ملک خالد و تأسیسات آرامکو خبر داد
زلنسکی: از توافق آتش‌بس انرژی که اعلام شده، بی‌اطلاعم
بسنت: آمریکا انتظار جنگ با ایران را تا پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای ندارد
ترامپ: روسیه و اوکراین حملات به زیرساخت‌های انرژی را متوقف می‌کنند
واکنش زلنسکی به انتقاد‌های ترامپ؛ انتخابات را در صورت آتش‌بس ۶۰ روزه برگزار می‌کنیم
رونمایی رسمی گوگل از دستبند هوشمند Fitbit Edge
حمله به فرودگاه بین‌المللی صنعا در یمن
وقوع حادثه دریایی در تنگه هرمز
احتمال طرح‌ریزی حمله علیه نخست‌وزیر لهستان
رژیم صهیونیستی بار دیگر جنوب لبنان را بمباران کرد
جنبلاط: بازگشت به توافق اسلام‌آباد تنها راه جلوگیری از ویرانی منطقه است
مرگ دست‌کم ۱۰۹ مهاجر در پی واژگونی قایق در سواحل جیبوتی
گسترش خط زرد و تداوم آوارگی فلسطینیان در سایه آتش‌بس غزه
زلنسکی برای توقف حملات به پالایشگاه‌های روسیه شرط گذاشت
مدودف: اروپا با وجود درخواست ترامپ برای برکناری زلنسکی، به حمایت از او ادامه می‌دهد
ادعای لهستان درباره دریافت اطلاعات در مورد احتمال حمله به نخست‌وزیر و وزیر دفاع