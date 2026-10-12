فرمانده انتظامی شهرستان ری از شناسایی و دستگیری مردی خبر داد که در جریان تحقیقات پلیسی درباره مفقود شدن دامادش، به قتل او اعتراف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حسین مافی از دستگیری مردی خبر داد که در جریان پیگیری پرونده مفقودی دامادش به قتل او اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان ری در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: پس از اعلام شکایت درباره مفقود شدن فردی در محدوده شهرستان ری، مأموران پلیس آگاهی رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد فرد مفقودشده چند ماه است ناپدید شده و در این مدت هیچ‌گونه تماس یا ارتباطی با خانواده خود نداشته است.

اختلاف خانوادگی، سرنخ پرونده جنایی

فرمانده انتظامی شهرستان ری ادامه داد: کارآگاهان در جریان بررسی‌ها و تحقیقات تخصصی دریافتند که فرد مفقودشده پیش از ناپدید شدن، با پدرزن خود درگیری داشته است. با مشخص شدن این سرنخ، تحقیقات پلیسی بر بررسی ارتباط پدرزن با این پرونده متمرکز شد.

اعتراف متهم به قتل داماد

سرهنگ مافی با اشاره به ادامه تحقیقات گفت: پدرزن در جریان بازجویی‌ها مدعی شد به دلیل آنچه آزار و اذیت دخترش از سوی داماد عنوان کرده، به منزل او رفته و پس از درگیری، با وارد کردن ضرباتی با چکش، وی را به قتل رسانده است.

به گفته این مقام انتظامی، متهم همچنین اعتراف کرده است که پس از قتل، جسد را داخل پتو قرار داده، به بیابان‌های اطراف شهرستان ری منتقل کرده و در آنجا دفن کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان ری در پایان اظهار کرد: پس از اعترافات متهمین، قرار بازداشت موقت برای هر دو متهم صادر؛ پرونده تکمیل و برای رسیدگی قضایی و صدور حکم به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری ارسال شد.