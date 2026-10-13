باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - منصور پوریان، رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام، از رشد ۳۰ درصدی میزان عرضه دام و گوشت قرمز نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: با وجود گذشت دو هفته از فصل پاییز، افزایش عرضه دام بیانگر بهبود تولید داخلی است.

وی با اشاره به گزارش‌های مربوط به زایش دام در جنوب غرب کشور افزود: وقوع پدیده چندقلوزایی در این منطقه نشان می‌دهد که روند زایش دام با شرایط مساعدی همراه شده است.

پوریان قیمت هر کیلوگرم دام سبک پرواری را بین ۶۸۰ تا ۷۲۰ هزار تومان، بره‌میش را بین ۴۹۰ تا ۵۵۰ هزار تومان و گوساله با وزن ۴۰۰ تا ۴۵۰ کیلوگرم را بین ۶۷۰ تا ۷۱۰ هزار تومان اعلام کرد. همچنین به گفته وی، قیمت هر کیلوگرم گاو بین ۵۰۰ تا ۵۵۰ هزار تومان و گاومیش بین ۵۵۰ تا ۶۰۰ هزار تومان است.

رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام با تأکید بر اینکه تنوع در عرضه به رقابتی شدن قیمت‌ها منجر شده است، اظهار کرد: در حال حاضر شاهد افزایش نرخ پرواربندی دام سبک نسبت به سال گذشته هستیم که این روند در نهایت می‌تواند به افزایش جمعیت دام‌های گوشتی منجر شود.

وی با اشاره به ثبات نسبی قیمت‌ها در بخش تولید بیان کرد: در شرایط فعلی، مسائل روانی بازار بیش از عوامل مرتبط با تولید بر نوسانات قیمت و بی‌ثباتی بازار تأثیرگذار است.

پوریان جمعیت دام سبک کشور را حدود ۶۸ میلیون رأس اعلام کرد و افزود: همچنین حدود ۵.۵ میلیون رأس دام سنگین و ۱.۵ میلیون رأس گوساله و گاو بومی در کشور وجود دارد.

وی با اشاره به ظرفیت تولید گاومیش در کشور تصریح کرد: توسعه این بخش می‌تواند تأثیر مثبتی بر تأمین پروتئین مورد نیاز خانوارها داشته باشد.

رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام درباره تأثیر واردات بر تنظیم بازار گفت: اگرچه در مراکز پرمصرف تغییر محسوسی در روند مصرف مشاهده نشده، اما در بخش خانوارها محدودیت مصرف وجود دارد. با این حال، واردات گوشت در شرایط فعلی و با توجه به نوسانات نرخ ارز، صرفه اقتصادی کمتری دارد و می‌تواند فضای رقابتی بازار را تحت تأثیر قرار دهد.

پوریان با ابراز خوش‌بینی نسبت به ظرفیت تولید گوشت قرمز کشور افزود: پیش‌بینی می‌شود در نیمه دوم سال، میزان تولید به ارقام مطلوبی برسد.

وی نیاز ماهانه کشور به گوشت قرمز را بین ۵۸ تا ۶۰ هزار تن اعلام کرد و گفت: اگر تولید ماهانه به حدود ۵۰ هزار تن برسد، می‌توان زمینه نزدیک شدن عرضه به تقاضا و ایجاد ثبات در بازار را فراهم کرد؛ هرچند در مناسبت‌های خاص، نیاز کشور به گوشت قرمز به حدود ۷۰ هزار تن افزایش می‌یابد.