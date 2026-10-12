سانحه رانندگی در خوزستان جان چهار سرنشین خودروی سمند را گرفت و راننده تریلر مصدوم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهران احمدی بلوطکی مدیر اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اهواز بیان کرد: این سانحه شامگاه یکشنبه به ستاد هدایت عملیات بحران دانشگاه اعلام شد و چهار نفر از سرنشینان خودروی سمند، شامل سه زن و یک مرد، جان خود را از دست دادند.

وی افزود: در این حادثه، راننده تریلر نیز مصدوم شد که پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵، با آمبولانس پایگاه اورژانس پلیس‌راه اندیمشک_اهواز به بیمارستان گلستان منتقل شد.

احمدی بلوطکی بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، توجه به اصول ایمنی و پرهیز از رفتارهای پرخطر در جاده‌ها تاکید کرد.

در هفته جاری وقوع یک حادثه رانندگی بین خودروهای سمند و پراید در شهر اهواز یک کشته و پنج مصدوم به جا گذاشت.

در حال حاضر ۱۹۵ پایگاه اورژانس در استان فعال است که توسط ناوگان آمبولانس اداره می شوند و ۱۹ دستگاه موتورلانس، پنج دستگاه اتوبوس آمبولانس و چهارفروند بالگرد در حال ارائه خدمت به مردم هستند.

منبع: مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اهواز

برچسب ها: اورژانس پیش بیمارستانی ، تصادف مرگبار
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