مشاور وزیر راه و شهرسازی و دبیر کمیته اسکان بشر با تأکید بر ضرورت تأمین مسکن مناسب و پاسخ‌گویی به بحران‌های شهری گفت: با توجه به تجربه بحران‌ها و جنگ‌های تحمیلی در کشور، بازسازی مناطق آسیب‌دیده و ارتقای تاب‌آوری در برابر پیامد‌های جنگ، از موضوعات مهم پیش‌روی وزارت راه و شهرسازی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - زهیر متکی، مشاور وزیر راه و شهرسازی و دبیر کمیته اسکان بشر، امروز ۲۰ مهرماه در مراسم بزرگداشت روز جهانی اسکان بشر که با حضور فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی و نمایندگان کمیته اسکان بشر در ساختمان دادمان برگزار شد، اظهار کرد: این مناسبت فرصتی است تا بار دیگر بر ضرورت توجه به کیفیت زندگی به‌عنوان محور فعالیت‌ها و سیاست‌گذاری‌های مرتبط با عمران، راه و شهرسازی تأکید شود.

 

وی با اشاره به اهمیت توجه به کیفیت زندگی در سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات حوزه شهرسازی و مسکن افزود: مسکن مناسب و پاسخ‌گویی به بحران‌های شهری، دو موضوع مهم در دستور کار اسکان بشر سازمان ملل متحد هستند که با توجه به شرایط کشور، هر دو در زمره مسائل جاری و چالش‌های پیش‌روی وزارت راه و شهرسازی قرار دارند.

 

مشاور وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: سال گذشته، پاسخ‌گویی به بحران‌های شهری به‌عنوان موضوع محوری مجمع اسکان بشر مطرح بود و امسال نیز مسکن مناسب در کانون توجه این نهاد بین‌المللی قرار گرفته است.

 

متکی با اشاره به مواجهه ایران با بحران‌ها و جنگ‌های تحمیلی در سال گذشته و سال جاری تصریح کرد: با توجه به شرایط کشور، این دو موضوع صرفاً مباحثی نظری نیستند، بلکه مسائلی واقعی و جاری به شمار می‌روند که بررسی و رسیدگی جدی به چالش‌های مرتبط با آن‌ها، به‌ویژه در حوزه مسئولیت‌های وزارت راه و شهرسازی، ضروری است.

 

وی با بیان اینکه این نشست فرصت مناسبی برای بررسی ابعاد مختلف تأمین مسکن مناسب است، گفت: الزامات پاسخ‌گویی به بحران‌ها، بازسازی پس از جنگ و افزایش توانمندی کشور برای مواجهه با پیامدهای آن، به‌عنوان یک سانحه انسان‌ساخت، باید مورد بررسی قرار گیرد.

 

دبیر کمیته اسکان بشر در پایان از حضور نمایندگان دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط، به‌ویژه نماینده وزارت امور خارجه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون عمران قدردانی کرد و سخنان خود را به پیام خانم روسباخ، مسئول اجرایی اداره اسکان بشر سازمان ملل متحد و معاون دبیرکل این سازمان، مرتبط دانست.

 

برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
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