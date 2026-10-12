باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا مصطفی‌لو گفت: علاوه بر ثبت بیشترین بارش در قلعه قافه مینودشت در دیگر نقاط کوهستانی این شهرستان از جمله «ساسنگ» ۱۲۰ میلی‌متر و در «دوزین» هم ۹۶ میلی‌متر باران ثبت و سبب جاری شدن سیلاب‌های مخرب شدند.

وی افزود: براساس گزارش‌های اولیه از دستگاه‌های اجرایی و خدماتی مینودشت، بارش باران و جاری شدن سیلاب به جاده ارتباطی ۲۱ روستای این شهرستان خسارت و آن‌را مسدود کرد که با تلاش نیروهای راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تاکنون راه موقت ۶ روستا برقرار و ۱۵ روستا همچنان قطع است.

مصطفی‌لو بابیان اینکه تلاش نیروهای راهداری برای بازگشایی راه روستاهای باقی مانده تا پایان امروز ادامه دارد، اضافه کرد: راه روستایی مینودشت به چهل چای و قلعه قافه در چند نقطه دچار رانش زمین شده است.

وی ادامه داد: در بخش کشاورزی هم تاکنون بارش‌های شدید و رگباری ۱۸ و ۱۹ مهرماه جاری به بیش از ۴۰۰ هکتار اراضی زراعی از جمله ۲۵۰ هکتار زعفران، ۴۵ هکتار توتون و حدود ۲۰۰ هکتار کلزای کشت شده خسارت جدی وارد کرده است.

مصطفی‌لو تصریح کرد: بارش‌ها به ۱۰ تا ۲۰ واحد دامداری مینودشت خسارت و سبب تلف شدن ۱۵۰ تا ۲۰۰ راس دام سبک بویژه گوسفند شده است ضمن اینکه جاری شدن سیلاب به ۱۰۰ کیلومتر از جاده‌های بین مزارع این شهرستان هم خسارت جدی وارد کرده است.

آب شرب ۹ روستای مینودشت قطع است

فرماندار مینودشت همچنین با تشریح دیگر خسارت جاری شدن سیلاب در مناطق کوهستانی، روستایی و شهری این شهرستان، گفت: این بلای طبیعی درحوزه آب آشامیدنی سبب قطع آب ۱۸ روستا شد که با تلاش نیروهای شرکت آبفا تاکنون آب ۹ روستا وصل و ۹ روستای دیگر همچنان قطع است.

مصطفی‌لو افزود: بخشی از خط انتقال آب شرب شهر دوزین و برخی چشمه‌های تامین آب آشامیدنی هم براثر جاری شدن سیلاب دچار آسیب جدی شده است.

وی از قطع برق ۲۰ روستای مناطق کوهستانی مینودشت براثر بارش‌های ۱۸ و ۱۹ مهرماه جاری هم خبر داد و اضافه کرد: تاکنون با تلاش نیروهای اداره برق، برق ۱۸ روستا وصل و ۲ روستای ریگ چشمه بالا و پایین هم امروز وصل خواهد شد.

مصطفی‌لو به خسارت بخش مسکن روستایی هم اشاره کرد و گفت: در این بخش تاکنون ۲۰۰ واحد مسکونی دچار آبگرفتگی و تعدادی از آنها هم براثر جاری شدن سیلاب و رانش زمین دچار خسارت از ۱۰ تا ۱۰۰ درصد شدند.

تخریب کارگاه سنگ شکن شهرداری مینودشت

فرماندار مینودشت همچنین از وارد شدن خسارت جدی به تاسیسات شهری در «مینودشت و دوزین» هم خبر داد و افزود: در شهر مینودشت سیلاب سبب تخریب دیواره سیل بند نوار ساحلی در چند نقطه و خسارت جدی به زیرسازی معابر این منطقه و نیز تخریب کارگاه سنگ شکن شهرداری این شهر شده است.

وی گفت: در شهر دوزین هم بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب سبب وارد شدن خسارت به تاسیسات شهری از جمله تخریب ۱۰۰۰ مترمربع آسفالت معابر این شهر شده است.

مصطفی‌لو همچنین از تخریب برخی دیواره‌های سیل بند و طرح‌های آبخیردازی حوزه منابع آب مینودشت براثر بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب خبر داد و اضافه کرد: بخش زیادی از سیلاب در دهنه‌های «ساسنگ، چهل چای و نرماب» با تنظیم دریچه‌های سد نرماب به داخل این سد هدایت شد.

وی تصریح کرد: اگر این اقدام انجام نمی‌شد بدون تردید علاوه بر افزایش خسارت مالی و جانی سیلاب، مناطق پایین دست مینودشت از جمله شهر گنبدکاووس هم دچار آبگرفتگی شدید و سیل می‌شد.

یک کشته و ۲ مفقودی براثر سیلاب مینودشت

فرماندار مینودشت همچنین از مفقود شدن ۲ نفر از اهالی مناطق روستایی این شهرستان و جان باختن یک نفر براثر بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب خبر داد و گفت: تاکنون یک نفر از مفقود شدگان سالم پیدا شده و تلاش نیروهای امدادی هلال احمر برای یافتن فرد دوم همچنان ادامه دارد.

مصطفی‌لو با اشاره به اطلاع رسانی‌های انجام شده قبل از شروع بارش‌ها به‌ روستاییان توسط دهیاران، شوراها و دستگاه‌های عضو مدیریت بحران مینودشت و نیز اطلاع رسانی به مسافران در تفرجگاه تنگه چهل چای این شهرستان، افزود: فقط در تنگه چهل چای بیش از ۲۰ خودرو و سرنشینان آنها توسط عوامل امدادی نجات یافتند که اگر این اقدام انجام نمی‌شد بدون تردید فاجعه انسانی شدیدی رخ می‌داد.

وی با قدردانی از تلاش نیروهای دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان مینودشت و برخی ادارات کل استان گلستان در انجام وظایف و امداد رسانی به اهالی مناطق سیل زده این شهرستان، اضافه کرد: جمع بندی نهایی خسارت سیلاب توسط دستگاه‌های اجرایی و خدماتی در روزهای آینده انجام و اطلاع رسانی خواهد شد.

منبع ایرنا