باشگاه خبرنگاران جوان - اسکندر مومنی با استقبال رسمی ولایت عیوض‌اف وزیر کشور جمهوری آذربایجان وارد باکو شد.

وزیر کشور در بدو ورود به باکو با بیان اینکه روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، روابطی دیرینه و دارای قرابت‌ها و اشتراکات متعدد است، گفت: دو کشور اشتراکات فرهنگی، دینی و تاریخی دارند و دارای مرز‌های خشکی طولانی هستند؛ سیاست جمهوری اسلامی ایران، سیاست همسایگی و توجه به همسایگان و منطقه است.

مومنی که به دعوت رسمی وزیر کشور جمهوری آذربایجان به این کشور سفر کرده است افزود: توسعه روابط با همسایگان در اولویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و جمهوری آذربایجان هم جایگاه خاصی در سیاست خارجی ایران دارد. طبیعتا در این سفر موضوعات امنیتی، تردد، مقابله با جرایم سازمان یافته، مهاجرت و مواد مخدر در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه روابط دو کشور در سطح خوبی قرار دارد اضافه کرد: امنیت مرز‌ها منوط به تعامل، همکاری و هماهنگی کشور‌های دو سوی مرز است. دیدار با وزیر کشور جمهوری آذربایجان، وزیر حوادث غیرمترقبه و سایر مقامات این کشور با هدف توسعه همکاری‌های دوجانبه از جمله مناسبات امنیتی و مرزی در دستور کار است.

وزیر کشور را در این سفر ساجدی‌نیا رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، امامی یگانه استاندار اردبیل، حق‌شناس استاندار گیلان، رضازاده عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، خواجه‌نژاد مشاور وزیر و رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و جواهری مشاور وزیر و رئیس امور بین‌الملل وزارت کشور همراهی می‌کنند.

منبع: وزارت کشور