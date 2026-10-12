\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0627\u0645\u0648\u0627\u062c \u0633\u0647\u0645\u06af\u06cc\u0646 \u062f\u0631 \u0645\u0646\u0627\u0637\u0642 \u0633\u0627\u062d\u0644\u06cc \u0644\u0627\u0646\u06af\u200c\u0628\u06cc\u0686 \u0648 \u0646\u06cc\u0648\u067e\u0648\u0631\u062a\u200c\u0628\u06cc\u0686 \u06a9\u0627\u0644\u06cc\u0641\u0631\u0646\u06cc\u0627 \u0628\u0647 \u062e\u0627\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0633\u0627\u062d\u0644\u06cc \u0647\u062c\u0648\u0645 \u0628\u0631\u062f\u0647 \u0648 \u062e\u0633\u0627\u0631\u0627\u062a\u06cc \u0628\u0647 \u0628\u0627\u0631 \u0622\u0648\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\u00a0\u0627\u06cc\u0646 \u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a \u0628\u0647 \u062a\u062e\u0644\u06cc\u0647 \u0633\u0627\u06a9\u0646\u0627\u0646 \u0628\u0631\u062e\u06cc \u0645\u0646\u0627\u0637\u0642 \u0645\u0646\u062c\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n