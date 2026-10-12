باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

هجوم موج‌های سهمگین به خانه‌های ساحلی کالیفرنیا + فیلم

موج‌های شدید در پی بقایای طوفان گرمسیری «ریچل» در سواحل جنوب کالیفرنیا، موجب آب‌گرفتگی خانه‌ها و تخلیه ساکنان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امواج سهمگین در مناطق ساحلی لانگ‌بیچ و نیوپورت‌بیچ کالیفرنیا به خانه‌های ساحلی هجوم برده و خساراتی به بار آورده است. این وضعیت به تخلیه ساکنان برخی مناطق منجر شده است.

 

مطالب مرتبط
هجوم موج‌های سهمگین به خانه‌های ساحلی کالیفرنیا + فیلم
young journalists club

توفان «ایسایاس» در آمریکا ۴ کشته بر جای گذاشت + فیلم

هجوم موج‌های سهمگین به خانه‌های ساحلی کالیفرنیا + فیلم
young journalists club

طوفان مرگبار در ژاپن؛ ۹ کشته و ۴ مفقودی + فیلم

هجوم موج‌های سهمگین به خانه‌های ساحلی کالیفرنیا + فیلم
young journalists club

طوفان «سیمون» سواحل جنوبی مکزیک را درنوردید + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
تامین امنیت با استفاده از ظرفیت‌های هوش مصنوعی در چین + فیلم
۳۴۳

تامین امنیت با استفاده از ظرفیت‌های هوش مصنوعی در چین + فیلم

۲۰ . مهر . ۱۴۰۵
تأکید مردم بر ناکام ماندن اهداف آمریکا در اجتماعات شبانه + فیلم
۲۵۷

تأکید مردم بر ناکام ماندن اهداف آمریکا در اجتماعات شبانه + فیلم

۲۰ . مهر . ۱۴۰۵
آموزش یک حرکت ورزشی مفید برای سالمندان + فیلم
۱۸۴

آموزش یک حرکت ورزشی مفید برای سالمندان + فیلم

۲۰ . مهر . ۱۴۰۵
سیلاب در مناطق شمالی مکزیک بر اثر بارش شدید باران + فیلم
۱۶۹

سیلاب در مناطق شمالی مکزیک بر اثر بارش شدید باران + فیلم

۲۰ . مهر . ۱۴۰۵
راهکار کم کردن وابستگی به قهوه + فیلم
۱۶۸

راهکار کم کردن وابستگی به قهوه + فیلم

۲۰ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha