باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید علی حسینی - تولایی معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران با بیان اینکه فراهم کردم زیر ساخت گردشگری از خود ظرفیت گردشگری مهم‌تر است، گفت: گردشگری می‌تواند نقش بسزایی در رشد و توسعه استان داشته باشد به شرط آنکه زیرساخت‌های بهره‌برداری از آن ظرفیت را فراهم کنیم، صرفاً بودن ظرفیت گردشگری در استان به معنی توسعه اقتصاد آن استان نیست.

او افزود: برخی از موارد مهم میراثی که ظرفیت گردشگرپذیری بالایی هم دارد به دلیل وجود برخی موانع نتوانستیم در طی این سال‌ها از ظرفیت اقتصادی آن بهره‌مند شویم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران با اشاره به اهمیت حضور بخش خصوصی در توسعه حوزه گردشگری، گفت: از نمونه اقدامات ما در مازندران حضور در مراکز میراثی دارای موانع است که جنبه گردشگرپذیری بالایی دارد تا با فراهم کردن مسیر بهره‌برداری که همان رفع موانع است فرصت استفاده اقتصادی از آن را مهیا کنیم.

او افزود: واگذاری ملک و مکان میراثی به بخش خصوصی به مانند خانه‌نجفی‌ها و مجموعه آقاجان‌نسب در بابل از جمله رویکرد‌هایی است که جدای مرمت صورت گرفته در بنا و حفظ میراث، می‌تواند نقش مهمی در رشد اقتصاد محلی داشته باشد.