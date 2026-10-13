رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد گفت: در حال حاضر ماهانه ۵.۵ میلیون قوطی شیرخشک نوزاد در کشور تولید می‌شود که با رفع مشکلات لجستیکی، این میزان به ۶.۵ میلیون قوطی در ماه افزایش می‌یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - هانی تحویل‌زاده، رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد، گفت: در حال حاضر شرایط تخصیص ارز و تأمین مواد اولیه مناسب است، اما به دلیل چالش‌های لجستیکی و انتظار برای بارگیری محموله‌ها در کشتی‌ها، هزینه‌های حمل‌ونقل افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه مشکلی در تولید شیرخشک نوزاد وجود ندارد، افزود: بر اساس آمار، ماهانه ۵.۵ میلیون قوطی شیرخشک نوزاد تولید می‌شود که با رفع مشکلات لجستیکی، این میزان به ماهانه ۶.۵ میلیون قوطی خواهد رسید.

تحویل‌زاده با تأکید بر اینکه کمبودی در عرضه شیرخشک نوزاد وجود ندارد، گفت: در حال حاضر، علاوه بر تولید ماهانه، ذخایر شیرخشک نوزاد نیز به میزان کافی در کشور موجود است.

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد با بیان اینکه تمامی کارخانه‌های تولید شیرخشک فعال هستند، افزود: قیمت شیرخشک نوزاد از بهمن‌ماه سال گذشته تاکنون تغییری نداشته است. با وجود درخواست‌های مطرح‌شده برای قیمت‌گذاری مجدد، تاکنون توافقی در این زمینه صورت نگرفته و قیمت این محصول همچنان در محدوده ۲۷۰ تا ۳۳۰ هزار تومان قرار دارد.

وی در پایان گفت: قیمت مواد اولیه نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش یافته است.

 

برچسب ها: تولید شیرخشک ، قیمت شیرخشک
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