عامل پاک‌تراشی شبانه و آتش‌زدن درختان و بوته‌های جنگلی و تخریب عرصه‌های طبیعی منطقه حفاظت‌شده لیسار تالش شناسایی و به مراجع انتظامی معرفی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اصغر خودکار، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تالش از رفع تصرف یک هکتار از اراضی منطقه حفاظت‌شده لیسار خبر داد و گفت: در پی اقدام مشترک و تلاش نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست و یگان حفاظت منابع طبیعی، یک متخلف زیست‌محیطی که با تخریب پوشش گیاهی و دست‌اندازی به عرصه‌های طبیعی موجب وارد آمدن خسارت به این منطقه شده بود، شناسایی و برای طی مراحل قانونی به پاسگاه انتظامی لیسار تحویل داده شد.

او در تشریح جزئیات این عملیات اظهار داشت: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد فرد متخلف با اقداماتی از جمله ایجاد حریق عمدی، سوزاندن درختان و بوته‌های جنگلی، ریشه‌کنی پوشش گیاهی و پاک‌تراشی شبانه، خساراتی به عرصه‌های طبیعی منطقه حفاظت‌شده لیسار وارد کرده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست تالش افزود: در جریان این عملیات، نیرو‌های حفاظتی با جمع‌آوری و توقیف ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی و همچنین لوله‌های انتقال آب مورد استفاده در عرصه تصرف‌شده، اقدامات لازم را برای رفع تصرف و بازگرداندن اراضی به وضعیت قانونی انجام دادند.

خودکار با اشاره به تشکیل پرونده قضایی برای این تخلف تصریح کرد: پرونده متهم در مرجع قضایی در حال رسیدگی است و مراحل قانونی رسیدگی به تخلفات و پیگیری موضوع از سوی مراجع ذی‌صلاح ادامه دارد.

او همچنین با تأکید بر ضرورت صیانت از عرصه‌های طبیعی و جنگلی گفت: منطقه حفاظت‌شده لیسار بخشی ارزشمند از سرمایه طبیعی گیلان است و هرگونه تخریب پوشش گیاهی، آتش‌زدن عرصه‌های جنگلی و تصرف غیرقانونی اراضی، علاوه بر تهدید زیستگاه‌های حیات‌وحش، می‌تواند خساراتی جبران‌ناپذیر به تنوع زیستی و کارکرد‌های اکولوژیک منطقه وارد کند.

منبع: روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان

برچسب ها: رفع تصرف ، منطقه حفاظت شده
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