باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ مردم دارالعباده یزد،مسئولان استانی و کشوری و اقشار مختلف مردم با حضور پرشور در مراسم تشییع پیکر آیت‌الله سید علیرضا حیدری، این عالم برجسته را بر دستان خود بدرقه کردند.

سیدعلیرضا حیدری در سال ۱۳۱۸ در میبد به دنیا آمد. پدرش سیدابوالقاسم و جدش سیدجواد حیدری از عالمان منطقه میبد بودند، او تحصیلات ابتدایی را در میبد و یزد به اتمام رساند، سپس به تحصیل در علوم حوزوی روی آورد و بخشی از لمعه را در محضر شیخ محمد صدوقی یزدی و حاشیه ملا عبدالله را نزد علی‌محمد علاقه بند و انموذج را از محضر شیخ محمد فلاح خواند. مدتی هم از درس‌های آقایان احمد علومی و محمود علومی، میرزا حسن محمودآبادی، ابوالقاسم مناقب، شیخ علی‌اکبر سعیدی و سیدمحمدباقر مدرسی بهره برد.

او در سال‌های ابتدایی طلبگی ملبس شد و به تبلیغ احکام اسلام پرداخت. سید علیرضا حیدری پس از گذراندن بخشی از دروس مقدماتی و بخشی از سطح در یزد، در سال ۱۳۴۵ برای ادامه تحصیل عازم عراق شد.

او آنگاه در دروس خارج فقه امام‌خمینی و درس‌های خارج فقه و اصول آیات سیدمحمدباقر صدر شرکت کرد و تا سال ۱۳۵۷ در نجف اشرف حضور داشت و در کنار حضور در درس‌های خارج فقه و اصول، به تدریس در آنجا هم می‌پرداخت و از جمله کتاب معالم‌الاصول را تدریس می‌کرد.

آیت الله حاج سیدعلیرضا حیدری، صبح روز یکشنبه ۱۹ مهرماه، پس از تحمل یک دوره بیماری، در سن ۸۷ سالگی دار فانی را وداع گفت.

امروز دوشنبه در سراسر استان یزد عزای عمومی اعلام شد

در پی ارتحال ملکوتی عالم وارسته، اسوه اخلاق و فضیلت، حضرت آیت‌الله حاج سید علیرضا حیدری (طاب ثراه)، روز گذشته محمدرضا بابایی، امروز دوشنبه ۲۰ مهرماه را هم‌زمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر آن عالم ربانی، در سراسر استان یزد «عزای عمومی» اعلام کرد.