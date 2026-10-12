باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کتائب حزب‌الله عراق روز دوشنبه از عملیات نظامی اخیر انصارالله یمن علیه اهدافی در عربستان، از جمله فرودگاه بین‌المللی ملک خالد، حمایت کرد و محاصره یمن را «ناعادلانه» خواند. این جنبش همچنین از مواضعی که این عملیات را محکوم کرده‌اند، انتقاد کرد و آنها را «صدا‌های ناهمگون» توصیف کرد که بازتاب‌دهنده موضع مردم عراق نیستند.

پیش‌تر، دولت عراق موضعی مخالف حمله به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض اتخاذ کرده بود. سخنگوی فرمانده کل نیرو‌های مسلح عراق در بیانیه‌ای این حمله را محکوم کرد و بر مخالفت بغداد با هدف قرار دادن غیرنظامیان، زیرساخت‌های حیاتی و تاسیسات هوانوردی تاکید کرد.

کتائب حزب‌الله در بیانیه‌ای اعلام کرد: «عملیات نظامی برادرانمان در یمن مقاوم، اعم از مردم و رهبران آن، برای دفاع از کرامت مردم و حقوق پایمال‌شده‌شان در پی محاصره تحمیل‌شده از سوی رژیم سعودی، با حمایت دشمن صهیونیستی-آمریکایی و ابزار‌های آن در منطقه را تبریک می‌گوییم.»

این جنبش افزود: «در حالی که از محمد بن سلمان و اربابانش می‌خواهیم شکست را بپذیرند و محاصره ظالمانه مردم یمن را بردارند، تاکید می‌کنیم که مردم عراق و مقاومت اسلامی این کشور در کنار آنها و در حمایت از آرمان عادلانه‌شان ایستاده‌اند.»

کتائب حزب‌الله همچنین خاطرنشان کرد: «صدا‌های ناهمگونی که از این سو و آن سو شنیده می‌شوند، تنها بیانگر دیدگاه صاحبان خود هستند؛ ملت اصیل ما، با تمام طیف‌ها و گروه‌هایش، همچنان پشتیبان و یاور آرمان‌های برحق امت اسلامی خواهد بود.»

این گروه در ادامه از نیرو‌های انصارالله خواست «درهم کوبیدن شیطان بزرگ و دشمنان بشریت» را ادامه دهند تا پیروزی محقق شود، حقوق به صاحبان آن بازگردد و ظلم از مردم ستمدیده یمن برداشته شود.

شایان ذکر است که سازمان هواپیمایی کشوری عربستان روز شنبه اعلام کرد فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض هدف حمله قرار گرفته و در پی آن، شماری از افراد زخمی شده‌اند که تعداد دقیق آنها هنوز مشخص نیست. این سازمان همچنین از تعلیق موقت فعالیت‌های عملیاتی فرودگاه تا زمان ارزیابی خسارات و اطمینان از ایمنی تاسیسات خبر داد.

منبع: شبکه ۹۶۴