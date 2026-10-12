وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأکید بر ضرورت پیوند علم با اخلاق، عقلانیت و عدالت گفت: ایستادگی کادر درمان در جنگ اخیر و خدمت‌رسانی شبانه‌روزی برای نجات مجروحان، جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری دانشگاهیان در برابر مردم است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا ظفرقندی روز دوشنبه در آیین آغاز سال تحصیلی جدید که با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، افزود: دانشگاه باید همیشه بیش از علم، ایستادگی بیاموزد؛ چراکه علم بدون اخلاق نمی‌تواند جهت درست را مشخص کند و علم باید با اخلاق، عقلانیت، عدالت و عشق همراه باشد و نسبت به وطن و مردم احساس مسئولیت داشته باشد چراکه اگر علم با عدالت همراه نباشد، فقر، گرسنگی و مشکلات مردم برای فرد عالم معنایی نخواهد داشت.

ظفرقندی با اشاره به اقدامات دانشگاهیان و کادر درمان در جنگ اخیر، افزود: در جریان بمباران بیمارستان‌ها، پزشکان، پرستاران و کادر درمان برای نجات مجروحان به میدان آمدند و در شرایطی دشوار به خدمت‌رسانی ادامه دادند.

وی ادامه داد: در شهر‌های مختلف، کارکنان درمانی زیر بمباران برای نجات جان مردم و بیرون کشیدن مجروحان تلاش کردند و برخی از این صحنه‌ها ثبت و منتشر شد و بسیاری دیگر دیده نشد.

وزیر بهداشت اظهار کرد: همکاران ما گاه سه شبانه‌روز بدون استراحت به خدمت ادامه دادند؛ این ایستادگی، جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری دانشگاهیان و کادر درمان در برابر مردم است.

دانشگاه‌ها نیازمند عقلانیت و شعورمداری

ظفرقندی با بیان اینکه عشق یعنی اینکه آدم بداند از این آب و خاک برخاسته و بی هویت نیست، افزود: دانشگاه زمانی معنا پیدا می‌کند که بتوانیم در سختی‌ها در کنار مردم باشیم و برای مردم و عدالت خدمت کنیم.

وی ادامه داد:‌ما که در خلاء پرورش نیافته‌ایم؛ از این مردم استفاده کردیم تا توانستیم یک جایگاه علمی پیدا کنیم و برای حل مسئله و عقلانیت خدمت کنیم. دانشگاه‌های ما نیازمند عقلانیت و شعور مداری است.

وزیر بهداشت تاکید کرد: باید بتوانیم مشکلات مردم را حل کنیم مسائل و منافع ملی را در نظر بگیریم و باید مبتنی برشعور و شواهد حرکت کنیم و این یک حرکت عقلانی نیاز دارد و در کنار اخلاق باید عقلانیت، عدالت و عشق به کشور را ترویج و تشویق کنیم و ایستادگی در این حالت معنا پیدا می‌کند.

برچسب ها: وزیر بهداشت ، علم
خبرهای مرتبط
فعالیت ۱۴۸ مرکز سراج/مشاوره‌های مجازی راهکاری برای گسترش دسترسی به خدمات سلامت روان
فعالیت کمیته کنترل و پیشگیری از خودکشی/ آمار خودکشی در ایران پایین است
نخستین مرکز تشخیص و درمان سرطان کودکان در بیمارستان کودکان حکیم افتتاح شد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
تمدید مهلت انتخاب رشته کنکور و پذیرش با سوابق تحصیلی تا ۲۰ مهرماه
آیا محافظ صفحه به گوشی تاشوی شما آسیب می‌رساند؟
کشف متانول سنگین در فضا
شناسایی ژن‌هایی که توضیح می‌دهند چرا احتمال ابتلای مردان به اوتیسم چهار برابر زنان است
۷ مهارت کلود که در زمان صرفه‌جویی و به شما کمک می‌کنند هوشمندانه‌تر کار کنید
سلامت روان باعث ارتقای کیفیت زندگی و تندرستی افراد در جامعه می‌شود
ایجاد انفجار‌های اسرارآمیز پرتو ایکس در اثر برخورد دو ستاره
یک رژیم غذایی مفید برای کاهش چشمگیر چربی کبد
هیچ کودکی نباید به دلیل فقر یا شرایط خانوادگی از فرصت شکوفایی استعدادهایش محروم شود
به روزرسانی گوگل Google Health با سه قابلیت جدید
هدف‌گذاری وزارت بهداشت برای گسترش مراکز سلامت روان به ۳۰۰ مرکز
آسمان شب در ماه اکتبر سرشار از پدیده‌های کیهانی تماشایی است
شایعه الزام دانش‌آموزان به حضور در کلاس درس با پلاک، دروغ‌پردازی رسانه‌ای است
آغاز به‌کار آزمایشی ربات‌های پستچی در تهران تا دو ماه آینده/ بیش از ۱۳ میلیون ساختمان در کشور فاقد پلاک هستند
بومی‌سازی موفق زنجیره دانش‌فنی در حوزه آفت‌کش‌های غیرسمی نوین
گیاهان آپارتمانی که هوای داخل خانه را از مواد سرطان‌زا پاکسازی می‌کنند
مساجد، میزبان کلینیک‌های تخصصی سلامت می‌شوند
امروز، آخرین مهلت انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۵