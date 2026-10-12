باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا ظفرقندی روز دوشنبه در آیین آغاز سال تحصیلی جدید که با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، افزود: دانشگاه باید همیشه بیش از علم، ایستادگی بیاموزد؛ چراکه علم بدون اخلاق نمی‌تواند جهت درست را مشخص کند و علم باید با اخلاق، عقلانیت، عدالت و عشق همراه باشد و نسبت به وطن و مردم احساس مسئولیت داشته باشد چراکه اگر علم با عدالت همراه نباشد، فقر، گرسنگی و مشکلات مردم برای فرد عالم معنایی نخواهد داشت.

ظفرقندی با اشاره به اقدامات دانشگاهیان و کادر درمان در جنگ اخیر، افزود: در جریان بمباران بیمارستان‌ها، پزشکان، پرستاران و کادر درمان برای نجات مجروحان به میدان آمدند و در شرایطی دشوار به خدمت‌رسانی ادامه دادند.

وی ادامه داد: در شهر‌های مختلف، کارکنان درمانی زیر بمباران برای نجات جان مردم و بیرون کشیدن مجروحان تلاش کردند و برخی از این صحنه‌ها ثبت و منتشر شد و بسیاری دیگر دیده نشد.

وزیر بهداشت اظهار کرد: همکاران ما گاه سه شبانه‌روز بدون استراحت به خدمت ادامه دادند؛ این ایستادگی، جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری دانشگاهیان و کادر درمان در برابر مردم است.

دانشگاه‌ها نیازمند عقلانیت و شعورمداری

ظفرقندی با بیان اینکه عشق یعنی اینکه آدم بداند از این آب و خاک برخاسته و بی هویت نیست، افزود: دانشگاه زمانی معنا پیدا می‌کند که بتوانیم در سختی‌ها در کنار مردم باشیم و برای مردم و عدالت خدمت کنیم.

وی ادامه داد:‌ما که در خلاء پرورش نیافته‌ایم؛ از این مردم استفاده کردیم تا توانستیم یک جایگاه علمی پیدا کنیم و برای حل مسئله و عقلانیت خدمت کنیم. دانشگاه‌های ما نیازمند عقلانیت و شعور مداری است.

وزیر بهداشت تاکید کرد: باید بتوانیم مشکلات مردم را حل کنیم مسائل و منافع ملی را در نظر بگیریم و باید مبتنی برشعور و شواهد حرکت کنیم و این یک حرکت عقلانی نیاز دارد و در کنار اخلاق باید عقلانیت، عدالت و عشق به کشور را ترویج و تشویق کنیم و ایستادگی در این حالت معنا پیدا می‌کند.