باشگاه خبرنگاران جوان،اکبر باقری - در ابتدای نشست اصغر رحیمی، سرپرست کاروان ایران در بازی‌های آسیایی ضمن تشریح مشکلات میزبانی در کشور ژاپن گفت: من از زمانی که به عنوان سرپرست کاروان بازی‌های آسیایی انتخاب شدم در مصاحبه‌ای گفتم که شرایط برگزاری در کشور ژاپن شرایط دشواری است به دلیل اینکه استان آی چیناگویا مدعی شده بود که می‌تواند این مسابقات را میزبانی کند، اما شرایط نشان می‌داد با توجه به تجربه‌ای که بنده در سرپرستی کاروان‌های ایران دارم میزبانی در این شرایط بسیار دشوار است.



وی ادامه داد: به هر حال با وجود اینکه پیش‌بینی کرده بودیم مشکلات وجود دارد، اما از وعده‌ای هم که داده بودند باز هم مشکلات بیشتر بود و مشکل اسکان مشکل انتقال ورزشکاران به محل برگزاری مسابقات در همان بدو ورود مشهود بود.



علی نژاد، دبیرکل کمیته ملی المپیک نیز گفت: به هر حال ما از در شرایطی که از خرداد سال گذشته برای ما به وجود آمده بود و در شرایط جنگی بودیم مشکلات زیادی داشتیم و قصد داشتیم با اعزام یک کاروان قدرتمند دل مردم رو شاد کنیم و این کار مختص به یک گروه نبود و همه در آن سهیم بودند از هیئت‌های شهرستانی و ادارات تا فدراسیون‌ها خود ورزشکاران و وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک دخیل بودند. به هر حال ما در این دوره از رقابت‌های آسیایی موفق شدیم نتایجی بهتر از بازی‌های آسیایی گذشته به دست بیاوریم و یک رتبه نسبت به دوره قبل در جایگاه آسیایی ارتقا پیدا کردیم.



علی نژاد ادامه داد: در بخش باغبان ما قبل از انقلاب یک مدال طلا در بازی‌های آسیایی داریم، اما از بعد از انقلاب تا بازی‌های ناگویا ۴ طلا داشتیم و در این دوره سه مدال طلا به دست آوردیم که در دو رشته‌ای بود که ما تاکنون مدال طلا نگرفته بودیم و این نشان می‌دهد که ما از مرحله اعزام آزمایشی بانوان گذشته‌ایم و برای کسب مدال به میدان می‌رویم در بازی‌های جوانان بحرین نیز بانوانمان نشان دادند پتانسیل مدال آوری دارند و این برای آینده امید بخش است.

ظرفیت‌های جدیدی در ورزش کشور ایجاد شد و رشته‌های جدید به سبد مدال آوری ایران اضافه شد و این نویدبخش آینده روشن برای ورزش ایران است. برخی دختران ما برای اولین بار در برخی رشته‌ها مثل ژیمناستیک ترامپولین حضور داشتند و در پدل وضعیت خوبی داشتیم و توانستیم برای اولین بار در این مسابقات حضور داشته باشیم و مدال برنز بگیریم ،تکواندو کشتی وزنه‌برداری رویینگ و ووشو ما ۲۱ رشته مدال گرفتیم و این بیشترین تنوع مدال در رشته‌های مختلف و گستردگی مدال در رشته‌های مختلف در بازی‌های آسیایی بوده است.

وی افزود: ما از لحاظ تعداد نفرات کاروان رتبه چهاردهم رو داشتیم و کمیت کاروان در حد متوسط بود و نسبت به کشور‌های دیگر ورزشکار کمتری داشتیم، اما از لحاظ مدال آوری انتظارات برآورده شد و نشان می‌دهد کاروان کیفی اعزام شده است.

وی گفت: ما باید از شرایط موجود استفاده کنیم و ظرفیت‌های جدیدی ایجاد کنیم باید استعدادیابی علمی کنیم حرکت ما در بازی‌های آسیایی رو به جلو بود و باعث خوشحالی مردم شد، اما برای اینکه بتوانیم در لس آنجلس موفق باشیم و در بازی‌های آسیایی آینده که در قطر است موفق باشیم نیاز به کار بیشتر و بیشتر داریم باید این زنجیره موفقیت را محکم‌تر پیش ببریم.