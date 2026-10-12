باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه مشترک محمد دانشور معاون حفاظت و بهره برداری و جعفر مهدوی نیا مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای قم با حضور در دادگاه بخش خلجستان با حجت الاسلام والمسلمین سید امین صادقی ریاست دادگاه عمومی بخش خلجستان برگزار شد.

در این جلسه محمد دانشور ضمن تقدیر و تشکر از همکاری و تعامل خوب مقامات قضایی و انتظامی بخش خلجستان با شرکت آب منطقه‌ای قم افزود: حفظ و صیانت از منابع آبی تنها وظیفه یک نهاد یا شرکت نمی‌باشد بلکه تک تک افراد، دستگاه‌های اجرایی، قضایی و انتظامی می‌توانند با همکاری و همراهی با خادمین خود در آب منطقه‌ای این امر مهم را انجام دهند.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای قم با بیان اینکه دادگاه عمومی بخش خلجستان و نیروی انتظامی دستجرد برای اجرای قانون همکاری خوبی دارند گفت: وجود چاه‌های غیرمجاز و اضافه برداشت از چاه‌های مجاز باعث تشدید بحران آب در استان و این بخش شده که برخورد با متخلفین و مالکین چاه‌های غیرمجاز و نصب کنتور هوشمند از اولویت‌های شرکت است.

حجت الاسلام والمسلمین سید امین صادقی ریاست دادگاه عمومی بخش خلجستان ضمن تشکر از اقدامات صورت گرفته در برخورد با چاه‌های غیرمجاز گفت: آب از منابع حیاتی و زیرساختی کشور و استان می‌باشد که حفظ و صیانت آن اراده و عزم ملی و استانی را می‌طلبد و نباید آن را منحصر به یک وزارتخانه یا شرکت دانست و همه در برابر این نعمت الهی مسئولیت داریم.

حجت الاسلام والمسمین صادقی با بیان اینکه حفظ و صیانت از منابع آبی در کشور و استان تکلیف شرعی و وظیفه قانونی است افزود: دادگاه عمومی بخش خلجستان آمادگی دارد در چارچوب قانون، صدور و اجرای احکام قضایی در خصوص پرکردن چاه‌های غیرمجاز، تقلیل منصوبات چاه‌ها، نصب کنتور هوشمند و... را در اسرع وقت انجام دهد.





منبع:روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای قم