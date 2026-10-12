مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر از شناسایی و مقابله با موارد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - معصومه صفری اوریمی مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر گفت: در راستای صیانت از اراضی زراعی و باغی و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز، مأموران گشت حفاظت از اراضی کشاورزی در شهریورماه امسال با حضور مستمر در مناطق روستایی، نسبت به شناسایی تخلفات و توقف عملیات ساخت‌وساز‌های غیرمجاز اقدام کردند..

او افزود: در جریان اقدامات نظارتی و حفاظتی انجام‌شده، عملیات مربوط به ۵۷ مورد احداث بنا به مساحت دو هزار و ۹۶۳ مترمربع، دو مورد احداث استخر به مساحت ۳۵ مترمربع، ۹ مورد محوطه‌سازی به مساحت یک‌هزار و ۳۷۰ مترمربع، تفکیک و پلاک‌بندی اراضی به مساحت چهار هزار و ۵۰۰ مترمربع، اجرای فونداسیون بتنی به مساحت ۵۰۰ مترمربع و دپوی شن و ماسه در زمینی به مساحت چهار هزار مترمربع متوقف شد.

صفری اوریمی ادامه داد: همچنین عملیات مربوط به دو مورد استقرار کانکس به مساحت ۳۰ مترمربع و ۲۴ مورد دیوارکشی به طول ۲ هزار و ۹۴۵ متر نیز در چارچوب اقدامات حفاظتی و نظارتی مورد پیگیری قرار گرفت.

مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر با اشاره به اهمیت حفظ زمین‌های کشاورزی به‌عنوان سرمایه‌ای ارزشمند برای تولید محصولات غذایی، گفت: مأموران گشت حفاظت از اراضی کشاورزی با حضور مستمر در روستا‌ها و مناطق مستعد تغییر کاربری، تخلفات را شناسایی کرده و با صدور اخطار و تذکر‌های قانونی، از ادامه عملیات ساخت‌وساز‌های غیرمجاز جلوگیری می‌کنند.

او افزود: برخورد و مقابله با متخلفان تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی، یکی از اولویت‌های مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان است و این روند با همکاری واحد امور اراضی و سایر دستگاه‌های مسئول ادامه خواهد داشت.

صفری اوریمی در پایان گفت: گشت‌های حفاظتی به‌صورت مستمر در سطح روستا‌های شهرستان انجام می‌شود و با هرگونه اقدام غیرمجاز که موجب تخریب، تفکیک یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی شود، مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.

او افزود: حفظ اراضی کشاورزی، تضمین‌کننده استمرار تولید، امنیت غذایی و صیانت از سرمایه‌های نسل‌های آینده است و مشارکت مردم در گزارش موارد مشکوک به تغییر کاربری غیرمجاز، نقش مؤثری در حفاظت از این منابع ارزشمند دارد.

برچسب ها: تعییر کاربری ، اراضی کشاورزی
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